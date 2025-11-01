В Хабаровске прошел краевой семинар-совещание по вопросам организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основная тема мероприятия – «Совершенствование межведомственного взаимодействия: от раннего выявления к эффективной профилактике». В семинаре приняли участие представители муниципальных комиссий, правоохранительных структур, социальных и образовательных учреждений края.

В ходе мероприятия состоялись: межведомственная дискуссия по раннему выявлению семейного неблагополучия, методические сессии по нормативно-правовому регулированию деятельности комиссий, тренинги по профилактике суицидального поведения среди подростков и профилактике профессионального выгорания специалистов.

– Подобные семинары-совещания – это важнейший инструмент для повышения квалификации наших специалистов. Они позволяют не только актуализировать знания, но и получить прямые ответы на самые сложные, волнующие практиков вопросы, – подчеркнул вице-губернатор края Артем Мельников.

Ключевым спикером стала федеральный эксперт – ректор Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент, почетный работник сферы образования РФ Екатерина Ильгова, которая поделилась своим опытом и наработками.

Эксперт выступила модератором деловой игры «Административная практика». Участники семинара-совещания под ее руководством детально разбирали сложные случаи из реальной практики, отрабатывали процедуры применения административного законодательства.

– Такие интерактивные форматы, как деловая игра, позволяют не только освежить теоретические знания, но и сформировать единые подходы к применению законодательства на практике. Это крайне важно для повышения эффективности работы всей системы профилактики в крае, – подчеркнула Екатерина Ильгова.

Напомним, эксперт также приняла участие в заседании Координационного совета по проведению в Хабаровском крае Десятилетия детства, где обсуждались вопросы развития детской психологической и психиатрической помощи.