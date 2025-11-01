В День народного единства в Хабаровском крае два фестиваля – фольклорно-этнографический и Русской кухни – объединятся в большой вкусный праздник. Грандиозное событие пройдет в Хабаровске на площади им. Ленина 4 ноября с 12:00 до 17:00. Как рассказали организаторы, гости фестивалей смогут бесплатно попробовать солдатскую кашу и Царскую уху, приобрести ароматную свежую выпечку от хабаровских ресторанов, также посетителей ждет насыщенная культурная программа.

– Для тех, кто захочет проверить свои знания о народах России, будет работать площадка юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Рядом с площадью развернется выставка ретро автомобилей клуба «Авторетро». Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» организует настольные игры, будут работать интерактивные площадки «Кузня», «Старый солдат», «Русские забавы», «Казачья удаль» и другие. А еще не забудьте пополнить свой фото-архив яркими снимками у арт-объектов матрешка и самовар, а также у «русская печь», — отметил заместитель председателя комитета – начальник отдела реализации национальной политики и по вопросам казачества Александр Ивагин.

Не менее разнообразной будет и концертная программа. На большой сцене выступят ансамбль песни и пляски «Амур» Восточного округа Росгвардии, лучшие творческие коллективы края и региональной организации «Ассамблея Народов России» Хабаровского края.

– Специальный гость фестиваля – ансамбль русской песни «Бабкины внуки». Это музыкальный коллектив, который не просто популяризирует традиции русской народной песни, а обогащает наше культурное наследие современным звучанием и энергетикой. Обладая уникальным стилем, яркой харизмой и глубоким репертуаром, «Бабкины внуки» завоевали сердца слушателей, выступая на значимых государственных мероприятиях и поддерживая дух бойцов на передовой СВО. Концерт московского ансамбля начнется в 13:00, – сообщил один из организаторов масштабного мероприятия Сергей Искорнев.

Также в 13:00 дадут старт раздаче наваристой Царской ухи по-хабаровски, которую приготовят на площади им. Ленина в большом котле. Всего планируется сварить три тысячи литров одного из самых популярных блюд русской кухни, а это не менее 13 тысяч порций, подчеркнули в министерстве промышленности и торговли края.

– Главная цель Фестиваля Русской кухни – сохранение национальных кулинарных обычаев, основанных на традиционных, а также локальных продуктах, а также вкусовых сочетаниях. Стоит отметить, что фестиваль получился действительно масштабным, к нему присоединились рестораны Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, кафе и заведения общепита Амурского, Солнечного, Ванинского, Вяземского, Советского-Гаванского, а также района им. Лазо. Они предложат своим гостям блюда специального русского меню, в которое вошли грибные и мясные солянки, русская скоблянка, томленный картофель со шкварками, печеные пирожки с разнообразными начинками, а также кисели и сбитни, – рассказала замминистра промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко.

Организаторы также выразили благодарность всем партнерам и участникам фестивалей, отметив, что в целом в подготовке большого праздника принимают участие более тысячи человек.

Добавим, что в связи с подготовкой к проведению Фестивалей, в период с 7:00 1 ноября и до 7:00 7 ноября будет перекрыта парковка у площади им. Ленина со стороны ул. Пушкина. 4 ноября с 07:00 до 17:30 перекроют ул. Гоголя от Уссурийского бульвара до ул. Муравьева-Амурского. Вход на праздник свободный, но для безопасности гостей периметр площади будет огражден, а проход организуют через рамки металлоискателя.