Глава шестая «Пополнение». Открытая форточка кабинета, заместителя начальника отдельного центра радиоразведки по боевой работе, лейтенанта Вадима Грабова, доносила приятные, раз в полгода, звуки.

На полтора года прибывало пополнение солдат срочников из учебных воинских частей. Чему их там полгода учили?

Радиоразведка, тайно слушая вероятного противника на дальних подступах к границам страны, имела полное право первого выбора.

И, всегда, командированные офицеры, и прапорщики старались найти лучших среди всех курсантов учебки, ради безопасности всего Союза Советских социалистических республик.

Старшина центра, старший прапорщик Поддубский только что, в Хабаровском аэропорту встретил молодое пополнение уроженцев славного города Ульяновска.

— Теперь слушай особые задачи, — командир взвода пеленгации лейтенант Круглов, напряг все свои мозги, достал рабочую тетрадь, фирменную ручку в стиле литовского флага с надписью «Вильнюс», ему, как и только что прибывшему с группой солдат старшему прапорщику Поспелову, предстояла командировка в одну из поволжских учебок противовоздушной обороны. Второй по статусу, человек центра радиоразведки, Грабов прикрыл форточку, продолжил, — и записывай. Куйбышев есть город особый, космический центр страны, если не более того. Особое внимание обрати на выпускников техникумов, где готовят специалистов для космических предприятий, там всегда учатся нормальные дети, туда дураков не берут. В учебке дотошно читай личные дела каждого, если будет указано не оконченное высшее, поинтересуйся, за что отчислили, или, он сам решил пойти отдать долг родине. Пьяниц, алкоголиков, прогульщиков сразу отметай, у нас здесь не перевоспитательная колония. И, так, народу «выше крыши», по штату четверть тысячи. Одних только «дембелей» осталось почти полсотни.

Грабов открыл свою рабочую тетрадь, бегло просмотрел утренние указания командира Голобородько, красным карандашом обвёл пятый пункт, задумался.

Уроженец Вильнюса из семьи потомственных офицеров противовоздушной обороны, лейтенант Круглов, глаза в глаза смотрел на своего непосредственного начальника, терпеливо ждал.

— Обрати внимание на такой факт, футбольный. У них главная футбольная команда «Крылья Советов», с большой историей, хотя, «звёзд с неба не хватает», кочует между первой и высшей лигами, зато, есть детские спортивные школы подготовки футболистов, — на полях Грабов сделал дополнение к пятому пункту, — таких бери, пригодятся. Боевой работе научим. Сейчас с докладом придёт Леонид Григорьевич, узнаем, заодно, кого он привёз из Ульяновска для нашей хоккейной команды. В Ульяновске хорошо развит хоккей с мячом, там команда «Волга», да и футбол второй лигой дышит. Но, Николай, спорт на второй план. Боевое дежурство главное! Смотри, чтобы все обладали супер хорошей памятью, усидчивостью и внимательностью, обязательно знание иностранных языков, особенно английского и китайского. Вопросы есть!

— Никак нет!

«Грамотный офицер, — вслед уходящему стройному лейтенанту подумал Грабов, — такому палец в рот не клади. Нутром чувствуется «дворянская офицерская кость». Далеко пойдёт! Гены своё дело сделают. Потомственный офицер ещё с царских времён. В прошлом году окончил Вильнюсское военное училище радиоэлектроники, его отец, полковник, в том же училище начальник кафедры тактики войск противовоздушной обороны. Николай женат. Жена Наталья, дочь полковника, начальника кафедры радиотехнических войск в том же военном училище, воспитывают дочь, девочке два годика. Хорошая семья. Где же Поспелов? Сержант Толя Баев уже повёл футболистов на тренировку. Скоро первая игра за кубок Хабаровского края среди коллективов физкультуры. Мы туда попали, как военный коллектив физкультуры. Спорт должен иметь массовый всесторонний окрас. В нашей группе ближайшие сёла Тополево, Гаровка, Мирный, Восточное, Матвеевка. Две лучшие команды идут дальше. Где Поспелов? Задерживается инженер приёмо-передающего взвода. Задерживается. Ему можно».

— Мирон! Ты обратил внимание вот на этого паренька? Бежит красиво, мяч в ногах держится, как приклеенный. Где-то мы его видели? Вспоминай, — директор детской спортивной школы, известный детский футбольный тренер Леонид Михайлович Рынский, с недавних пор озаботился подготовкой сборной Черниговской области для участия через два года в Спартакиаде школьников по футболу, достойных кандидатов не было, — ну, что? Вспомнил?

— Михалыч, два года назад эта команда девятой школы выиграли турнир «Кожаный мяч». Называлась «Вымпел». Дети занимаются греблей, лыжами, лёгкой атлетикой. Только не футболом. Этот биатлоном. С утра до вечера гоняют мяч на площадке во дворе, живут в еврейском квартале «Красный мост». Со времён войны там живут венгерские евреи. У них физруком Давид Маркович Макатёр, как и мы с тобой, еврей. Только хабаровский. А паренёк из его школы.

— Как зовут?

— Грабов. Вадим Грабов. Русский.

— Давай, зови!

— Думаешь, бросит биатлон и придёт к нам, в футбол?

— Давай попробуем. «Чем чёрт не шутит», мы же евреи, уговорим, кого хочешь. Зови!

— Ещё я бы отобрал крайних нападающих. Бегунки! Вратарь просто красавец, — такой же футбольный тренер Мирослав Данилович Мандрик вошёл в раж, — зовём? За спрос денег не берут, побеседуем, предложим, покажем, научим. Иначе, Курбаков заберёт себе. Центральные защитники неплохо смотрятся, правда, грубоватые. Такие парни нам тоже нужны.

— Хорошо. Зови. Только я буду беседовать с этим, как его, Грабовым. А ты с остальными. И нашего сородича, еврея Макатёра, зови. Мужик хороший. Кажется, он в команде «Строитель» играет стоппером. Я недавно судил игру, видел. Зови!

«Настоящие инженеры человеческих душ. Евреи, они и есть евреи. Уговорили, — инженер Поспелов задерживался, процесс его ожидания накрыл Грабова воспоминаниями десятилетней давности, — даже пикнуть не успел! Что Рынский, что Мандрик, оказались душевными и заботливыми людьми. Биатлон не бросил, но футбол вошёл в мою жизнь на «полную катушку». Дело пошло по накатанной колее. С давних пор болельщик ленинградской команды «Зенит», отец, Алексей Петрович Грабов, был несказанно рад, мать переживала за учёбу. Два года пролетели, как один день. В финальную часть Украинской Советской социалистической республики с большим трудом, но попали. Решающая игра была под Киевом, в Ирпени. Киевскую область надо было обязательно обыгрывать. Вратарь Сергей Умен из Прилук творил настоящие чудеса вратарского искусства. Победный гол забил Витька Рудой».

После тренировки Рынский подвёл небольшие итоги, сказал, что финал республиканской Спартакиады пройдёт с 5 по 12 августа 1978 года в Закарпатской области, городок Виноградов, до 1946 года носил венгерское название Севлюш. Население преимущественно венгерское, почти тридцать тысяч жителей. В нашей группе Харьков, Севастополь и Херсон. Первая игра с Харьковом. Вторую группу составили Львов, Одесса, Кировоград и Запорожье. После чего каждому дал индивидуальные июльские задания и, всех отправил на футбольные каникулы до 27 июля.

— Вадик Грабов! Задержись минут на пять! Разговор есть. И, Кузнецов Олег, тоже подойди, — Леонид Михайлович дружелюбно улыбнулся, предложил присесть, достал свои записи, продолжил, — идея возникла.

— Слушаем, — в один голос произнесли юные футболисты.

— Есть тактический вариант, надо реализовать, — тренер внимательно поочерёдно посмотрел на парней, — но для этого надо немного поработать в отпуске. Понятно?

— Давайте задание, — первым решился сказать « рыжий Кузя».

— Начнём с тебя, Олег. Твоя позиция передний центральный защитник. Будешь играть ты, или, Толя Свириденко, решим по готовности каждого, — Рынский подошёл к зелёной тактической доске с магнитами, стал двигать фишки, взад, вперёд, вправо, влево, — твой удар на дальность должен иметь диагональную направленность вправо. Почему? Скажу позже. Олег, а ты подрос! Скоро будешь выше ростом Вадика.

— Я понял.

— Теперь с тобой. Ты на каких позициях играл?

— Начинал правым полузащитником, два года назад, в сентябре. Потом центральным полузащитником, левым нападающим. В прошлом году на турнире «Переправа» в Золотоноше центральным нападающим, до самого финала.

— Где в конце игры подрался с Игорем Гамулой из Ворошиловограда. Оба получили красный цвет. Почему этого, с кудряшками, Заварова не удалили, вот вопрос. Жаль, проиграли финал по пенальти. Обидно, — улыбнувшись, Рынский продолжил, — ладно, проехали. В футболе и не такое бывает.

— Драку начинал не я.

— Видел, знаю. Отвечать не надо было. Пусть судья всё решает, — окинув взглядом демонстрационное футбольное поле, начал говорить, — а, мы, ближе к нашей теме. Твоя позиция будет здесь!

— Как? Правым защитником?

— Именно так.

— Хорошо.

— Идея такая. Справа в полузащите Сергей Маценко из Прилук. Кто справа в нападении, будем решать. Так вот, как только при обороне мяч оказывается у «Кузи», ты по бровке рвёшь к их воротам. Маценко смещается на твою позицию, — Михалыч двигал фишки, как будто все события происходят здесь и сейчас, а не через полтора месяца, — вот сюда. У них обязательно будет неразбериха. И, тут, номер два Олег Кузнецов направляет мяч по диагонали в твою сторону, получаешь мяч и, резко смещаешься к центру, с удобной позиции левой ногой наносишь удар по воротам примерно метров с двадцати пяти, тридцати, из-за пределов штрафной площадки. Забьёшь гол, отлично! Если будет отскок, добьют Сиворакша или Рудой. Задание понял?

— Понял. Удар с левой ноги. Удар с правой ноги. По высоте примерно мой рост. Атакующий защитник. Как Владимир Трошкин в киевском «Динамо»?

— Не совсем. У тебя круче! Тебе не надо рвать к лицевой линии и подавать, — трудно определить, кого из героев Ильфа и Петрова в эту минуту напоминал тренер Рынский, — все к этому шаблону привыкли. Мы порвём этот шаблон! Все наши разбегаются по краям, за ними их сторожа, все только и ждут, что какой-то правый защитник тупо побежит прямо. А, ты, резко влево. Резко влево! За тобой чужого игрока не будет, они будут разбираться, кто будет играть с Маценко, а если ещё и наш правый хав уйдёт к своим воротам и за собой потянет левого защитника. Неразбериха! И, у тебя простор для удара. Бей, не хочу! Твоя физическая подготовка биатлониста и мягкая работа с мячом результат принесут. Нужен хороший завершающий удар! Примерно так.

Наступила тишина. Рынский достал носовой платок, вытер запотевший лоб, присел на мягкий стул с подлокотниками, за свой рабочий стол, посмотрел свои записи, на ошарашенных такой идеей, ребят. Те, молча, сидели и, временами, посматривали друг на друга, пытаясь понять, как практически можно такое провернуть.

— Грабов, и, второе тебе задание. Как всегда, твои пенальти и штрафные удары.

— Даже играя на позиции правого защитника?

— А ты бей точнее, чтобы не приходилось ускоренно возвращаться на свою позицию.

Каждое утро начиналось с крика бабушкиного белого петуха Фили. Кросс под сосновым лесом вдоль брусчатой дороги до моста «Шевчиха» и обратно, набиралось почти десять километров.

Рацион завтрака составлял куриный суп, мясная котлета, на гарнир картошка и кружка звара, травяной сбор зверобоя и ромашки с сухофруктами.

В обед борщ, мясо говядина с макаронами, компот.

На ужин домашний творог со сметаной, молоко.

Через час после завтрака три сетки футбольных мячей тащили две бабушки и внук, иногда помогал дед Иван Дюбка.

Проходы по краю, смещение резко влево, обводя мишени человеческого роста и, удар по воротам с левой ноги.

Сначала по правой бровке до усталости, потом по левой бровке, со смещением вправо и удар по воротам с правой ноги.

При отработке штрафных ударов двигать мишени помогал дед Дюбка.

Когда пенальти, на ворота становился дед Дюбка, здесь важно было понять, какая нога опорная и куда двигается «вратарь», чтобы бить в обратную сторону.

Удары с точки на силу в «девятку» с обеих ног наносились без деда Дюбки в воротах.

С утра и до вечера, с перерывом на обед, удары, удары и удары!

Натянутые сети и мишени в человеческий рост никто не трогал. Для сельского люду хоть и странно было наблюдать такую картину, ко всему происходящему относились с пониманием.

Надо, значит, так надо!

Лет пять, как у половины жителей были чёрно-белые телевизоры, футбол смотрели, особенно недавний в июне аргентинский чемпионат мира 1978 года.

На слуху была фамилия лучшего бомбардира Марио Кемпеса, восхищались «летучими голландцами».

Только вот сборная Советского Союза в чемпионате мира участия не принимала, приказала долго ждать.

