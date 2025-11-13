В Хабаровской краевой филармонии завершился VI фестиваль эстрадно-джазовой музыки «Сфера-джаз», который проходил с 29 октября по 12 ноября. Кульминацией события, реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стало выступление народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.

Саксофонист с мировым именем Игорь Бутман представил хабаровской публике разнообразную программу, включающую как классические джазовые произведения, так и современные аранжировки. Особенностью вечера стало выступление специальных гостей: российской певицы доминиканского происхождения Фантине и виртуозного пианиста, джазового импровизатора и вокалиста Олега Аккуратова, чье виртуозное исполнение стало одним из ярчайших моментов концерта. Московский джазовый оркестр, признанный одним из ведущих джазовых коллективов страны, блестяще исполнил программу, состоящую из джазовых стандартов, авторских композиций и популярных мелодий.

— Мы подготовили новую программу, в которой представили монументальную композицию «Русь», написанную Николаем Левиновским на музыку Александра Бородина из оперы «Князь Игорь» и Симфонии №2. Это большая сюита, объединяющая мелодии из этих произведений, с сольными партиями всех музыкантов оркестра. Это наша главная премьера – в Хабаровске мы исполнили ее впервые. С нами выступили – солистка Фантине, которая представила новые композиции из классики джаза и Олег Аккуратов. Надеемся, что наша программа понравилась хабаровской публике. Рассчитываем вернуться в Хабаровск, чтобы вновь порадовать местного зрителя, – рассказал Игорь Бутман.

Напомним, что в рамках фестиваля состоялось несколько значимых мероприятий. Открыла фестиваль 29 октября американская вокалистка Моника Томас с джазовым бендом Алексея Черемизова. 7 ноября трио контрабасиста Сергея Васильева и вокалистка Марина Волкова представили программу, посвященную 100-летию гениального джазового пианиста Оскара Питерсона. 9 ноября Дальневосточный симфонический оркестр под управлением Ивана Власова представил программу «Симфо-Эпик-Джаз», объединившую классические произведения и популярные мелодии.