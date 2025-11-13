В Хабаровске стартовал чемпионат России среди мужских команд Суперлиги по хоккею с мячом. Первую игру на родном льду в Арене «Ерофей» хоккеисты «СКА-Нефтяника» провели с абаканскими «Саянами». С началом домашнего сезона команду и болельщиков поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

— Поздравляю всех с началом чемпионата России по хоккею с мячом. Сегодня Хабаровск в 50-й раз открывает самый престижный национальный турнир по «русскому хоккею». Для нас это большая честь, – сказал в своем приветственном слове глава региона.

Также Дмитрий Демешин напомнил хоккеистам, что для всего региона команда «СКА-Нефтяник» – один из главных спортивных символов. Это самый титулованный клуб на Дальнем Востоке, который уже 78 лет объединяет тысячи людей по всей стране.

— В этом сезоне перед вами по-прежнему стоят серьезные задачи. Мы постараемся сделать так, чтобы вы думали только о том, как добывать победу на льду. Убежден, у вас это получится. Весь Хабаровский край за вас. Верим в команду и обязательно поддержим наших ребят! – обратился к игрокам и зрителям губернатор.

В свою очередь хабаровская команда смогла порадовать своих поклонников уже в первом матче чемпионата – игра завершилась со счетом 13:1.

Напомним, что, помимо «Саян», соперниками «армейцев» в первой домашней серии также станут «СКА-Уральский трубник» (15 ноября), красноярский «Енисей» (22 ноября), вице-чемпион России – архангельский «Водник» (26 ноября) и обладатель Кубка России — московское «Динамо» (29 ноября).