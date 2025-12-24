Крупнейший на Дальнем Востоке многопрофильный медицинский центр откроется вскоре в Хабаровске. В начале следующего года будет введена в эксплуатацию первая очередь – реабилитационный блок. Общий объём инвестиций в проект составляет более 3 млрд рублей. Проект реализуется частным инвестором при содействии АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ).

Новый медицинский комплекс «Академия Здоровья» займёт площадь в 30 тысяч кв. м и станет первым в регионе частным учреждением, объединяющим полный цикл оказания помощи: от диагностики и операций до восстановительного лечения. В начале следующего года начнёт работу первая очередь — современный реабилитационный блок площадью 5,5 тысяч кв. м, способный принимать до 350 пациентов ежедневно.

— Основой реабилитации станет акватерапевтический комплекс, включающий три специализированных бассейна и зону гидромассажных ванн. Современный зал ЛФК будет укомплектован роботизированными системами, а физиотерапевтическое отделение получит оборудование для эффективного и безболезненного лечения травм, патологий суставов и позвоночника. Программу восстановления для каждого пациента будут совместно разрабатывать врачи разных специальностей, — пояснил директор по развитию ООО «Наша клиника-Медицина» Алексей Симонов.

После реабилитационного блока будет введена в эксплуатацию поликлиника, которая будет обслуживать жителей в том числе по полису ОМС, а затем — операционный блок. Полное завершение проекта намечено на 2027 год.

— Этот проект уникален и имеет огромное значение. Подобного частного медицинского комплекса, где будет сосредоточен полный цикл от диагностики и лечения до реабилитации, сегодня нет не только в нашем крае, но и во всём Дальневосточном регионе. Его запуск станет серьёзной поддержкой для действующей системы здравоохранения и позволит разгрузить существующие реабилитационные центры. Кроме того, по поручению губернатора сейчас ведётся работа по заключению концессионного соглашения по санаторию «Уссури», который тоже в дальнейшем подключится к этой работе, — отметил министр экономического развития Хабаровского края Николай Дубинин.

Проект имеет статус «Масштабный инвестиционный проект» и находится на сопровождении АПИРИ.

— Для проекта был получен земельный участок в аренду без торгов, решены вопросы подключения к инженерным сетям и организации подъездных путей. Мы закрепили персонального менеджера, который ведёт инвестора от идеи до запуска, помогая решать административные и инфраструктурные вопросы, — прокомментировал первый заместитель директора АПИРИ Владимир Комков.

Напомним, в рамках работы по улучшению инвестиционного климата АПИРИ является «одним окном» для инвесторов, реализующих проекты на территории края. Специалисты агентства помогут подобрать меры поддержки, свободный земельный участок, подключиться к инженерной или коммунальной инфраструктуре. Получить подробную консультацию у специалистов АПИРИ можно по телефону 8-800-700-19-27, по электронной почте agency@invest-khv.ru или с помощью личной записи по адресу: ул. Ленинградская, 9А.