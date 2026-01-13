42 проекта благоустройства реализуют муниципалитеты Хабаровского края в текущем году. Средства на эти цели выделены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Программа разработана по поручению Президента страны Владимира Путина и нацелена на повышение уровня и качества жизни на селе.

В этом году проекты будут реализованы в 22 населенных пунктах 11 районов края. Для жителей будут отремонтированы улицы, организованы парковки, установлены детские и спортивные площадки, уличное освещение.

– Направлений для благоустройства много – люди сами решают, что им необходимо. Где-то нужна детская площадка, где-то отремонтировать небольшой участок дороги. Примеров достаточно. Поддержка важная, пользуется популярностью среди муниципальных образований края, – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.

Благоустройство сельских территорий по программе ведется в крае с 2019 года. Уже завершены более 460 проектов, на это направлено свыше 600 млн рублей. Средства предоставляются муниципальным образованиям по итогам конкурса. Обязательное условие поддержки – привлечение внебюджетных источников финансирования в размере не менее