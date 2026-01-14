Краевой центр «Мой бизнес» сопровождает малые и средние предприятия края на всех этапах деятельности: от старта и до выхода в МСП+. В 2025 году через него прошли обучение почти 5 тысяч предпринимателей и самозанятых. На семинарах они получили практические знания в продвижении своей продукции, поиске новых ниш, таргете в соцсетях и другие навыки, которые помогут им развить свой бизнес. Такую поддержку им оказывают благодаря президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»).

— В 2025 году мы сосредоточились на том, чтобы дать бизнесу максимально эффективные практические инструменты для роста, применимые в разных условиях: от благоприятных до жестких. Мы видим, как меняются запросы бизнеса, как растет интерес к темам партнерства, работы в коллаборациях, выхода на новые рынки. Поэтому мы предложили наиболее полезные решения. Такой подход очень важен для создания оптимальных условий работы бизнеса, формирования благоприятного инвестиционного климата, — сообщила директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.

Каждый год центр организовывает актуальные образовательные курсы, число которых постоянно растет. Так, в 2024 году «Мой бизнес» провел 138 образовательных мероприятий, а в 2025 году – уже 155 (рост к 2024 году – 12,3%). Помимо обучения, которое прошли почти 5 тысяч человек, еще свыше 3,3 тысячи предпринимателей получили консультации.

Принципиально новой страницей в истории центра стала работа центра по приобщению к предпринимательской деятельности участников и ветеранов СВО, членов их семей. С апреля по октябрь 2025 года центр организовал три обучающих потока по программе «Бизнес для СВОих» в рамках губернаторского проекта «Герои Vостока». Программа учит, что надо сделать, чтобы открыть или масштабировать бизнес. Слушателями стали 32 человека.

— Большой интерес у предпринимателей края вызвал региональный проект «Сделано в Хабаровском крае». Цель проекта – активное продвижение продукции и услуг местных производителей в России и за ее пределами. Для этого были разработаны и объединены в комплекс разнообразные меры поддержки. Это и финансовые (льготные займы), и имущественные (льготная аренда краевой недвижимости), и консультационные, а также презентационные (бесплатное участие в выставках, размещение на полках флагманских магазинов). Сейчас в проекте уже 108 предприятий, — отметила Ксения Прохорова.

Напомним, по поручению губернатора края Дмитрия Демешина в прошлом году работу над проектом ускорили. В январе 2025 года Центр «Мой бизнес» официально стал единственным правообладателем товарного знака «Сделано в Хабаровском крае», позже среди предпринимателей был объявлен конкурс на право его использования. В мае 2025 года центр заключил первые соглашения, дающие участникам проекта право на использование товарного знака и на получение льгот.

В прошлом году в преддверии новогодних праздников «Мой бизнес» впервые провел фестиваль «Не просто бренд, а предпринимательская культура» в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре для производителей под брендом «Сделано в Хабаровском крае».

— Бизнес высоко оценил открывающиеся возможности по популяризации своей продукции. За полгода участниками проекта «Сделано в Хабаровском крае» стали 108 предпринимателей, — отметила директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова. – Для нас важно, что среди них как владельцы известных, именитых брендов, так и новички – дерзкие, амбициозные и очень энергичные.