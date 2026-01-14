25 и 26 января при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Хабаровске пройдет Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений».

– «Диалог поколений» продолжает просветительскую миссию народного артиста РФ Дениса Мацуева, посвятившего значительную часть своей творческой жизни поиску, поддержке и продвижению молодых талантов. Фестиваль, объединяющий на одной сцене признанных мастеров и ярчайших представителей нового поколения российской исполнительской школы, представит целое созвездие лауреатов самых престижных конкурсов последних лет, – рассказали в региональном министерстве культуры.

Как сообщили организаторы фестиваля, масштабное музыкальное событие позволяет жителям страны прикоснуться к жемчужинам национального музыкального достояния в исполнении выдающихся музыкантов и представителей нового поколения российской исполнительской школы.

25 января, в день открытия фестиваля, состоится Концерт лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, юных талантов академической сцены: с сольной программой выступят постоянные участники проектов Д. Мацуева, победители Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, 15-летние пианисты-виртуозы – Елисей Мысин и Лев Бакиров.

Юный виртуоз и композитор Елисей Мысин, которого музыкальные критики давно окрестили «русским Моцартом 21-го века», исполнит произведения крупной формы венского классика В.А. Моцарта и фортепианные миниатюры гениального русского композитора и пианиста С. Рахманинова.

Во втором отделении в исполнении обладателя главного приза Международного конкурса Grand Piano Competition Льва Бакирова прозвучат виртуозные произведения композитора-романтика Ф. Шопена и Концертная сюита из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», созданная выдающимся российским пианистом М. Плетнёвым, в которой музыка русского композитора в переложении для фортепиано поражает колористически-звуковыми и виртуозными возможностями как инструмента, так и солиста.

25 января на Гала-концерте фестиваля в Хабаровской краевой филармонии гости познакомятся с молодыми виртуозами и музыкантами с мировым именем. В программе примут участие художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев, известный российский виолончелист, лауреат Международной музыкальной премии BraVo 2024, арт-директор BelgorodMusicFest Борислав Струлёв, заслуженный артист России, скрипач Павел Милюков, обладательница золотой медали XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского флейтистка София Виланд, солистка оперы Михайловского театра, лауреат международных конкурсов Валентина Феденёва и юный триумфатор недавних престижнейших международных состязаний – Лауреат международного конкурса пианистов им. Ф. Шопена Елисей Мысин (15 лет).

Произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, К. Сен-Санса, А. Дворжака, Э. Грига будут звучать в сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя, дирижера Антона Шниткина. А главным событием программы вечера станет исполнение Денисом Мацуевым Фортепианного концерта Р. Шумана – одного из значимых сочинений этого жанра в зарубежной музыке XIX века.

26 января в ГДК Денис Мацуев и Дальневосточный симфонический оркестр под управлением Антона Шниткина представят новую программу, сочетающую классику и джазовые импровизации. Денис Мацуев и его друзья, именитые джазмены – контрабасист Андрей Иванов, автор большинства аранжировок и ударник Давид Ткебучава, знаменитый виолончелист Борислав Струлёв, домристка Екатерина Мочалова, обладательница золотой медали XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского флейтистка София Виланд и юная саксофонистка, обладательница Гран-При телевизионного конкурса «Синяя Птица» Софья Тюрина подарят публике незабываемые эмоции и яркие музыкальные впечатления.