С 1 января 2026 года учредителем Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г.С. Макарова стал краевой минздрав. Данная инициатива позволит решать кадровый вопрос и эффективнее распределять молодых специалистов в учреждения медицины, в том числе находящиеся в отдалённых районах, что соответствует целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Благодаря этому переходу молодые специалисты будут одновременно учиться и проходить клиническую практику, что повысит их компетенции. Для этого на площадках краевых лечебных учреждений создадут филиалы колледжа. Также в 2026 году вырастет число бюджетных мест и новых специальностей, одна из них – «Стоматологическое дело» в Комсомольске-на-Амуре. Директор колледжа Артём Москвин подчеркивает, что смена учредителя – это новые возможности для студентов.

— Контакт с министерством здравоохранения края позволяет нам наладить более тесную связь с практическим здравоохранением. Мы сможем интегрировать студентов в реальную работу с самого начала обучения. Уже ведутся переговоры с несколькими крупными медучреждениями в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре об открытии учебных баз на их территории. Кроме того, в скором времени стартует набор на специальность «Лечебное дело» в Николаевске-на-Амуре, это повысит доступность качественного медицинского образования в крае, – отметил Артём Москвин.

Подобная модель, когда за каждым студентом закрепляется опытный наставник, уже успешно действует в ряде ведущих краевых учреждений, включая Краевую клиническую больницу имени С.И. Сергеева, Городскую больницу № 11 и другие. Это позволяет готовить специалистов, которые с первого курса погружаются в специфику конкретной больницы. Одним из ярких примеров такого системного подхода является больница имени С.И. Сергеева. Для студентов организуют лекции от ведущих специалистов и практику в профильных отделениях. Сотрудники отмечают, что студенты приходят с хорошей теоретической подготовкой и желанием учиться, а задача опытных коллег – передать им практические навыки.

— С 1 января медицинский колледж возвращается в подчинение краевому минздраву. Это абсолютно правильное решение. Главная цель – создать взаимовыгодную модель: лечебные учреждения закроют кадровые потребности, а будущие медики приобретут бесценный практический опыт в реальных условиях. Уверен, что за 2-3 года проблему с нехваткой среднего медицинского персонала можно будет полностью закрыть, – подчеркнул главный врач больницы Андрей Субботин.

Студенты-первокурсники уже проходят практику в больницах, получая свой первый клинический опыт. Один из них, Александр Фомченко, осваивает основы ухода за пациентами в урологическом отделении больницы имени С.И. Сергеева. Своё будущее он видит в работе на скорой помощи и считает, что новый формат обучения позволит глубже понять специфику выбранного дела.

— Для будущего специалиста важно не только получить образование, но и видеть свою перспективу. Новая система объединяет в себе образование, ранний практический опыт и гарантированное трудоустройство для применения полученных навыков, – отметил Александр Фомченко.