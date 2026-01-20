Молодые ученые края – участники краевого конкурса приступили к защите исследовательских проектов. В этом году участвуют 125 человек. Интеллектуальные состязания проходят в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в региональном министерстве образования и науки.

– Краевой конкурс проводится уже в 28-й раз. Он нацелен на повышение научной активности молодых исследователей, поддержку талантливой молодежи и укрепление престижа научного труда. Для Хабаровского края это особенно важно: именно молодые ученые формируют задел для будущих технологических и социальных решений – от новых подходов в медицине и биологии до цифровых технологий, инженерных разработок, исследований общества и экономики. Конкурс помогает таким разработкам и исследованиям стать заметнее, получить экспертную оценку и найти практическое применение в регионе, – рассказал генеральный директор Научно-образовательного фонда Хабаровского края Александр Медведев.

Площадки для конференций организованы на базе вузов и научных организаций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Участники представляют свои исследования в разных областях: гуманитарных науках, культурологии, технических, химических, физико-математических и ИТ-науках, а также в экономике, медицине, биологии, общественных и сельскохозяйственных дисциплинах.

В Тихоокеанском государственном университете сегодня проходит защита проектов в области технических и химических наук. Перед конкурсной комиссией с докладами выступили 19 участников до 35 лет – аспиранты и ассистенты вузов, сотрудники научных институтов и организаций.

Так, аспирант Комсомольского-на-Амуре госуниверситета Алина Кучерова представила исследование на тему: «Автоматизация роботизированного технологического процесса нанесения лакокрасочных покрытий на крупногабаритные детали сборочных единиц».

– Исследование подготовлено для авиационного завода, где есть роботизированный участок для покраски деталей фюзеляжа. Моя модель прогнозирует и оптимизирует его работу, чтобы повысить производительность. Мы сотрудничаем с заводом, который заказывает у университета разработку различных решений. Это взаимодействие очень полезно, так как завод предоставляет реальные объекты для исследований, что позволяет улучшать процессы на практике, а не только в теории, – поделилась Алина Кучерова.

Еще один участник секции – Сергей Губин, магистрант ТОГУ. Он занимается разработкой сейсморегистратора.

– Прибор будет частью распределенной сети из 40-50 устройств, что повысит информированность о землетрясениях. Команда из 4 человек разрабатывает аппаратную и программную части. Мы уже создали прототип, но он требует калибровки и поверки на спецоборудовании. Основное преимущество – низкая стоимость, что позволит развернуть густую сеть. Если выиграю конкурс, планирую использовать средства на развитие проекта, включая создание сервера, – рассказал Сергей Губин.

Научные секции конкурса молодых ученых будут проходить до 20 января. Победители и призеры получат дипломы губернатора Хабаровского края, а также денежные премии от 50 до 100 тыс. рублей. Церемония награждения состоится 9 февраля.

Отметим, что в регионе реализуется комплекс мероприятий по поддержке молодых талантливых исследователей. Прежде всего, это выплата именных стипендий имени Н.Н. Муравьева-Амурского, премии имени Н.И. Гродекова лучшим выпускникам вузов края, краевая аспирантура, а также премии Губернатора края в области науки и инноваций молодым ученым.