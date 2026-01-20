На заводе «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» в Хабаровске начала работу линия по выпуску изоляции из каменной ваты для строительства судов. Теперь здесь изготавливают материалы для судостроительных верфей региона. Инвестиции в открытие нового производства составили 100 млн руб.

Ежегодно новая линия будет выпускать более 20 тыс. куб. м судовой тепло- и звукоизоляции, а также огнезащиты палуб, переборок и корпусных конструкций на морских и речных судах и нефтегазодобывающих платформах. Выход производства на полную мощность запланирован в 1 квартале 2026. Основными потребителями продукции станут судостроительные верфи в Хабаровском и Приморском краях.

— Сегодня большое внимание уделяется развитию отечественного флота, в том числе в связи с перспективами освоения Арктики. Поэтому расширение судостроительных производств является одной из стратегических задач и в нашем регионе и стране в целом. Увеличивая выпуск специализированных материалов для этой отрасли, мы участвуем в развитии всего направления и способствуем скорейшему достижению общих целей, – отметил Никита Яковлев, директор завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток».

При строительстве нового производства предприятию удалось решить задачи импортозамещения – на линии установлено оборудование только российских поставщиков. Проектирование и монтажные работы также выполняли отечественные организации.

Обслуживанием линии по производству материалов для строительства судов пока занимаются штатные сотрудники завода. С ростом количества заказов и загрузки участка по выпуску технической изоляции их число может увеличиться в 5 раз.

Сегодня изоляцию для судостроения ТЕХНОНИКОЛЬ, помимо предприятия в Хабаровске, производят на заводах каменной ваты в Белгороде, Рязани и Челябинске. Они выпускают более 400 видов материалов для судов и морских нефтегазовых сооружений. Плиты используют для тепло- и звукоизоляции, а также огнезащиты палуб, переборок и несущих металлических конструкций морских платформ. Вся продукция соответствуют нормам Международной морской организации IMO, Морского регистра судоходства и «Российского классификационного общества». Отгрузки ведутся во все регионы РФ, на все виды судов и шельфовые проекты.

Напомним, завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» входит в Корпорацию «ТЕХНОНИКОЛЬ» и имеет статус резидента ТОР «Хабаровск», получая на региональном уровне преференции. В настоящее время в Хабаровском крае ведут деятельность 130 резидентов ТОР «Хабаровск». Объем заявленных инвестиций составляет 465,2 млрд рублей, по факту в экономику края вложено 356,8 млрд рублей. Под проекты в крае планируется открыть 20810 рабочих мест, в настоящее время уже открыто 13005.

Кроме ТОР в регионе также действует преференциальный режим «Свободный порт Владивосток». Цель таких режимов – создать условия для работы крупного бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность Хабаровского края.