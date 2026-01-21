Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе аппаратного совещания дал ряд поручений, направленных на повышение безопасности и качества медицинской помощи в учреждениях родовспоможения.

– Всю страну потрясла трагедия, произошедшая в новокузнецком роддоме. Дети – это самое дорогое, что у нас есть. И если мы с вами, представители власти, не можем защитить детей – самое святое, то грош нам всем цена. Это не просто вопрос нашей профпригодности и формальной ответственности, а проверка на то, насколько мы с вами – живые люди, а не просто чиновники. – обратился к участникам совещания Дмитрий Демешин.

Руководитель региона поручил министерству здравоохранения края усилить контроль за инфекционной безопасностью, особое внимание уделить квалификации персонала, оснащению учреждений и контролю за качеством медицинской помощи, отношению к пациентам.

Министерство здравоохранения уже проводит внеплановые проверки родильных домов и перинатальных центров. Для персонала организованы тренинги и инструктажи по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, профилактике инфекций, соблюдению порядков и клинических рекомендаций.

– В первую очередь надо работать с людьми и работать с душой, – подчеркнул губернатор.

Отдельное поручение касалось кадрового обеспечения в районах края. Глава региона поручил министру здравоохранения края Станиславу Мальцеву в течение двух недель решить проблему отсутствия фельдшера в поселке Кутузовка района имени Лазо, чтобы обеспечить жителей отдаленных населенных пунктов доступной медицинской помощью.

Также Дмитрий Демешин отметил, что в рамках национального проекта «Семья» в 2025-2026 годах продолжается оснащение перинатальных центров. На эти цели в крае предусмотрено около 500 млн рублей. На сегодняшний день уже закуплено 176 единиц техники, и эта работа в 2026 году будет продолжена.