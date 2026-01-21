Хабаровск, январь 2026 – Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2025 год в который вошли почти 1,8 тыс. компаний из 41 отрасли бизнеса и 69 регионов страны. В рамках общероссийского голосования соискателей за компании было отдано почти 693 тыс. голосов (включая 3,4 тыс. голосов хабаровчан) — на 7 тыс. больше, чем в 2024 году. Кроме того, в Рейтинге работодателей до финала дошли шесть компаний из Хабаровского края.

Компании Дальнего Востока и Хабаровского края, которые вошли в Рейтинг работодателей

В целом по Дальневосточному ФО в Рейтинге дошли до финала 42 компании, наибольшая часть из Приморского края – 18 компаний, или 43% от всех дальневосточных компаний-финалистов. На втором и третьем месте – Хабаровский край и Сахалинская область (по 6 компаний, или по14%). Еще четыре компании — из Республики Саха, три – из Амурской области, 2 – из Магаданской области, по одной – из Камчатского края, Чукотского АО и Республики Бурятия. Все эти компании смогли подтвердить высокий уровень своих HR-процессов.

В категории крупнейших компаний (численность — от 5 001 человек) среди 169 финалистов представлена одна компания из Хабаровского края – «Дальневосточная генерирующая компания» (145 место).

Среди крупных компаний (численность 1 001 – 5 000 человек) среди 426 участников – три из Хабаровского края. Самые высокие позиции у компании RFP Group (13 место), далее — AP TRADE (129 место) и «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (405 место).

Категория средние компании (численность 251 – 1 000 человек) представлена 597-ю российским компаниями, из них одна хабаровская компания – «Хабаровская энерготехнологическая компания» (495 место).

В самой многочисленной категории – небольшие компании (численность 100 – 250 человек), где представлено 600 российских работодателей, в нее вошла хабаровская компания «Лекси ДВ» (143 место).