В рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Хабаровском крае продолжается работа по улучшению жилищных условий граждан. Так, к концу 2026 года более 3 тыс. жителей региона смогут переехать в новые комфортные квартиры.

Как рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, в 2025 году на первый этап программы переселения было направлено 5,12 млрд рублей. Значительную часть финансирования – 2,3 млрд рублей – предоставила ППК «Фонд развития территорий». Все выделенные средства были освоены в полном объеме.

На сегодняшний день заключено 536 муниципальных контрактов на приобретение 1 108 квартир в строящихся домах на общую сумму почти 9 млрд рублей. Новое жилье появится в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре и в Бикине. Дома для переселенцев будут сданы в эксплуатацию уже в III квартале 2026 года.

В ведомстве добавили, что для получения полной информации о текущих сроках переселения из домов, официально признанных аварийными и подлежащими сносу, гражданам необходимо обращаться в администрацию соответствующего муниципального образования по месту жительства.

Напомним, правительство Хабаровского края запустило масштабную шестилетнюю программу по улучшению жилищных условий тысяч жителей. С 2025 до 2030 года планируется расселить более 84 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что затронет 12 городов и районов края.