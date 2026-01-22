В Хабаровском крае набирает обороты проект «Сделано в Хабаровском крае». Главная цель — активное продвижение продукции и услуг местных производителей в России и за ее пределами. Поддержка МСП оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»). Как рассказали в министерстве экономического развития края, в 2026 году бренд планирует выйти на зарубежные рынки.

— Наши предприниматели успешно осваивают региональные рынки – география поставок уже включают всю Россию, и в этом им помогает открывшийся в Москве по инициативе губернатора края флагманский магазин «Сделано в Хабаровском крае». Но региональный уровень не предел. В планах выход нашего зонтичного бренда на зарубежные рынки: КНР и Республики Беларусь. Регистрацию бренда за рубежом планируется завершить в 2026 году, — отметила первый заместитель министра Валентина Филоненко.

По поручению губернатора края Дмитрия Демешина работа над реализацией проекта была ускорена. В 2025 году его участниками стали 108 предпринимателей края. Это малые предприятия края, среди которых известные бренды, прославившие регион в ДФО и в России, и новички со стажем работы 1 месяц. Они представлены в разных отраслях и сферах производственной деятельности: пищевые продукты, включая сладкие напитки, чай и кофе, дизайнерская одежда и одежда массового сегмента, производство дизель-генераторов, металлоконструкций, мебели, полимерной продукции, IT- услуги, косметика, БАДы, сувениры и украшения, зоотовары и многое другое.

— Прошедший год показал, что бренд «Сделано в Хабаровском крае» по-настоящему востребован бизнесом и набирает обороты. Каждый месяц в центр «Мой бизнес» поступают заявки на участие – в январе 2026 года уже одобрено 8 заявок. Во многом это плоды проводимой правительством края работы по позиционированию и поддержке местных брендов. Сегодня продукция участников проекта продвигается не только в торговых сетях, но и на брендированных витринах ведущих маркетплейсов: Ozon и Wildberries, — сообщила Валентина Филоненко.

По информации краевого минпромторга, в регионе почти треть предприятий торговли, а это 1810 организаций, размещает продукцию под логотипом зонтичного бренда.

Для популяризации проекта в регионе разработаны и объединены в комплекс разнообразные меры поддержки: финансовые (льготные займы), имущественные (льготная аренда краевой недвижимости), комплексные услуги (разработка сайтов, наружная и ТВ реклама, полиграфия и др.) консультационные, презентационные (бесплатное участие в региональных, всероссийских и международных выставках, размещение на полках флагманских магазинов), экспортные (помощь в выходе за рубеж). Запущена онлайн-платформа «Сделано в Хабаровском крае», где представлена продукция всех местных производителей-участников проекта, есть возможность получить дополнительную информацию или заказать понравившийся товар.

В 2025 году 14 участников проекта получили льготные микрозаймы на общую сумму 34,6 млн рублей. В январе 2025 года центр «Мой бизнес» организовал в Хабаровске первую выставку товаров под зонтичным брендом, а в декабре 2025 года в преддверии новогодних праздников — фестивали-продажи в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в ходе которых свою продукцию представило более 50 компаний. Общая выручка за 9 дней фестиваля в краевой столице составила более 2,5 млн рублей.

На 2026 год центром также запланированы масштабные мероприятия для продвижения местных брендов: фестивали, выставки, ярмарки.