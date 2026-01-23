Поклонники кофе смогут попробовать любимый напиток с нотками Хабаровского края. 7-8 февраля в кинотеатре «Гигант» состоится региональный чемпионат Национальной премии «Бариста года». Свой профессиональный уровень в приготовлении продемонстрируют участники из Хабаровска, Владивостока, Магадана и Комсомольска-на-Амуре. Главная изюминка чемпионата в том, что готовить конкурсные напитки дальневосточный бариста будет из кофе хабаровской компании «Кофе Центр», которая выпускает свою продукцию под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае».

— Компания уже третий сезон выступает организатором чемпионата, главная цель которого укрепление и расширение сообщества кофейных экспертов, развитие кофейной сферы, выявление лучших специалистов индустрии. Но только состязаниями бариста мероприятие не ограничится. Жители и гости края, которые в эти дни придут в кинотеатр «Гигант», смогут продегустировать и купить различные сорта кофе, чая, а также кондитерские изделия от местных производителей, – рассказала заместитель министра промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко.

Каждый из участников чемпионата должен приготовить и презентовать три пары напитков: два эспрессо, два молочных напитка, два напитка, приготовленных альтернативным способом.

— Все бариста выступают в абсолютно равных условиях, используя одинаковый кофе, оборудование, молоко и воду. Каждому дается 15 минут на выступление, в течение которого они должны рассказать о себе, приготовить напитки и презентовать их судьям. В составе конкурсной комиссии специалисты кофейной индустрии со всей России. Для участников чемпионат – это возможность обменяться опытом, показать уровень своего мастерства, потому что бариста – это полноценная профессия, которая требует навыков и знаний, – отметил бренд-бариста компании «Кофе Центр» Игорь Костюков.

Победитель чемпионата получит право побороться за звание и Национальную премию «Бариста года» в России, которая пройдет в Москве.