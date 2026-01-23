По поручению Губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина в прошлом году в краевой столице начата комплексная работа по замене устаревших остановочных павильонов на современные комплексы. Инспекционный выезд на ключевые точки маршрута №1 совершила зампред Правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева. В работе также приняли участие заместители мэра Хабаровска Денис Елькин и Андрей Горшенин, министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов.

Участники выезда осмотрели уже обновленные остановки, включая «Площадь им. В.И. Ленина», «Истомина» и «Речной вокзал». На сегодняшний день в рамках проекта уже заменено 46 из 66 запланированных остановок. Работы ведутся как за счет бюджетных средств, так и при активном участии инвесторов, в частности ООО «Городская реклама».

В ходе инспекции Ирина Горбачева отметила высокий темп работ и качество исполнения новых павильонов, которые оснащены системами обогрева, освещения. Для удобства жителей устанавливают информационные табло, отражающие движение общественного транспорта. Однако зампред по инфраструктуре обратила внимание на необходимость решения вопроса с обеспечением панорамного обзора для пассажиров.

– На некоторых уже установленных остановках боковые рекламные конструкции частично ограничивают обзор. Можно скорректировать размеры и расположение рекламных баннеров, либо заменить их на электронные экраны, которые будут также в реальном времени показывать время прибытия транспорта. Комфорт и безопасность пассажиров – наш абсолютный приоритет, – подчеркнула Ирина Горбачева.

Министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов добавил, что вопрос будет проработан с инвестором и администрацией города для выработки приемлемого решения. Он также напомнил, что с 1 января 2026 года полномочия по содержанию автомобильных дорог гостевого маршрута переданы на региональный уровень, что позволит повысить качество обслуживания, в том числе и остановочных комплексов.

Обновление остановочных павильонов – лишь часть масштабного проекта по созданию современного гостевого маршрута в Хабаровске. Помимо павильонов, уже отремонтировано более 5,7 км дорог, модернизируются светофорные объекты и пешеходные переходы, выполнено масштабное благоустройство.

– «Красная линия», или основной туристический маршрут – это только начало. Постепенно практика замены устаревших остановок на современные павильоны будет распространена на весь город. А уже апробированные в краевой столице решения планируется внедрять и в других крупных городах Хабаровского края, – резюмировала Ирина Горбачева.