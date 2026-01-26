До неузнаваемости интересно начался новый 2026 год. Примерно 70 процентов мирового эфирного новостного времени занимают басни американского рыжего орла, в основе которых лежит его незыблемое право собственной морали на все события, происходящие во всех уголках планеты Земля.

К чему всё это приведёт, исторически грамотные подкованные люди знают не понаслышке.

В то же самое время Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин незыблемо стоит на страже интересов жителей страны, активно проводит политику инженерной составляющей развития образовательного процесса во всех регионах нашей необъятной Родины.

У читателей информационного портала «Хабаровские новости» накопилось немало вопросов из разных сфер человеческой деятельности.

Отвечать будет наш постоянный гость, писатель, военный художник, педагог дополнительного образования технического творчества, учитель географии, биологии, химии, черчения, технологии первой хабаровской гимназии подполковник запаса Роща Сергей Алексеевич.

Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Это наша первая встреча в новом 2026 году. Надо поговорить о насущных проблемах.

С.А. Здравствуйте, Станислав! Давайте, поговорим. Жду вопросы читателей.

С.С. Поздравляю! Видел телевизионный репортаж о детях первой хабаровской гимназии. Ваше интервью до сих пор имеет успех у наших читателей информационного портала «Хабаровские новости». С чем связано такое доброжелательное отношение телеканала «Россия» к образовательной организации? Был повод?

С.А. Скорее, рабочий момент. На ежегодном городском Фестивале технического творчества команда первой хабаровской гимназии заняла первое место среди всех образовательных организаций. В личном зачёте победителем со своим проектом «ЭВМ своими руками» стал Вадим Караваев из 11-А класса, второе место за проект «Безопасный светофор» у Дмитрия Дунаевского из 11-А класса, третье место досталось Алексею Скорыне из 10-В класса, у него проект «Мирный дрон». Весомую лепту с проектом «Малогабаритные машинки-помощники» в успех команды внесли главные говорящие герои телевизионного репортажа Владислав Фёдоров и Тимофей Бухлаев из 10-В класса, а также восьмиклассники Дмитрий Баранов и Владислав Грицун со своей работой «Деловой трансформер».

С.С. Что лежит в основе такого успеха?

С.А. Во-первых, здесь личная заинтересованность обучающихся детей к техническому творчеству. Считаю, что таких «технарей», точнее, практиков с электрическими паяльниками, радиомонтажников, высшие технические учебные заведения должны забирать «с руками и ногами» без всяких конкурсных баллов по ЕГЭ. Да, они сдадут ЕГЭ, но могут и не пройти. А пройдут те, у кого хватит баллов в один из пяти высших учебных заведений разной направленности, лишь бы получить диплом «вышки», а потом стоять за прилавком. Как назло, для них учебным заведением может оказаться, например, ТОГУ, куда желают поступить Вадим Караваев и Дмитрий Дунаевский. Во-вторых, для таких обучающихся детей необходимо уметь правильно организовать внеурочные занятия в стенах образовательной организации. По диплому, как педагог дополнительного образования в техническом творчестве, такое право имею.

С.С. Интересно!

С.А. В первый день июля 2024 года был принят на работу в первую хабаровскую гимназию учителем математики и, сразу, получив задание от директора гимназии Сунозовой Светланы Михайловны, разработал авторскую инновационную программу «Инженерная беспилотная мастерская», а 24 июля работа объёмом почти сто страниц приняла окончательный вид. Изначально проект в дело не пошёл. 30 августа из гимназии меня уволили, отправили в краевое дополнительное образование «Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. А второго сентября меня опять приняли в гимназию, по совместительству, и, я стал вести автодело от центра профилактики, как основная работа, по совместительству вёл уроки географии, биологии, черчения, технологии. И, только через год, с 1 октября 2025 года началась реализация проекта «Инженерная беспилотная мастерская». Особенность проекта в том, что он больше работает на внешний контур гимназии по трём направлениям: техническое творчество; проектная деятельность; соревновательная практика. Под эти направления есть всевозможные городские фестивали, конкурсы, олимпиады, соревнования. В техническом творчестве главным является «Фестиваль технического творчества», у нас победа. Проектная деятельность заточена под конкурсы «Большие вызовы», «1-й стартап с ТОГУ», «Хабаровск. Наш!». Что касается соревновательной практики беспилотных наземных, надводных и воздушных систем, то пока это «Гонки дронов» в апреле 2026 года, организаторы «Техноспектр» на территории образовательной организации «Волочаевский лицей», другие направления мы не знаем, точнее, никто не приглашал. Проводим свои соревнования.

С.С. В чём суть проекта «Инженерная беспилотная мастерская»?

С.А. Изучаем беспилотные наземные малогабаритные машинки, беспилотные надводные маломерные суда, беспилотные летательные аппараты, есть желание добавить подводные системы, но не хватает материального ресурса. По окончании курса директором гимназии будут выписаны обычные Дипломы с печатью гимназии, формат грамоты, о получении первичных навыков профессии инженер. Таких инженерных профессий девять: инженер-конструктор; инженер-технолог; инженер-электрик; инженер автоматизированных систем управления; инженер радиоэлектронных средств; инженер-программист станков с числовым программным обеспечением; инженер управления беспилотными наземными малогабаритными машинками; инженер управления беспилотными надводными маломерными судами; инженер управления беспилотными летательными аппаратами. Если всё получится, то будет и десятый диплом инженера управления беспилотными подводными системами, надо подумать, как правильно назвать. Чтобы получить такой Диплом, необходимо защитить индивидуальный творческий проект, один или все девять, возможно десять, а также, обязательно участвовать в городских конкурсах, фестивалях, олимпиадах и соревнованиях. Всегда стремиться только к победе! Для решения таких задач созданы рабочие места. Теоретическая подготовка; чертёжник; радиомонтажник; электромонтажник; симулятор, полёты. Ещё сборка; разборка; программирование; станки с числовым программным управлением. Ввели в обиход основы журналистики и шахматы. Вся работа рассчитана для развития кругозора и мировоззрения обучающегося ребёнка и, никакого профессионалитета, тем более профильного обучения. Занятия посещают обучающиеся дети от пятого по одиннадцатый классы, созданы три группы по четырнадцать человек, в группе дети разных возрастов. За два часа пребывания обучающийся ребёнок может спокойно заниматься на разных рабочих местах по своему выбору, как правило, два-три рабочих места. В приоритете паяние, полёты, черчение. У каждого есть свои личные цели и задачи, много внимания уделяется индивидуально-воспитательной работе, развитию памяти, формированию концентрации внимания. Но, главное – это моторика рук! Среди обучающихся детей имеют место наставничество, взаимопомощь, первичные навыки волонтёрского движения.

С.С. Какие формы работы в приоритете?

С.А. Используем все возможные формы и методы, какие только есть в педагогике, психологии и даже психиатрии. Главное, чтобы был результат и, на внешнем контуре о нашей гимназии говорили наши обучающиеся дети своими победными достижениями в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях.

С.С. У меня закралось «смутное сомнение». Ведь просто так, невозможно за двадцать четыре дня, в один присест, взять и создать цельный проект «Инженерная беспилотная мастерская»? Что-то же было такое раньше, что подвигло на такую сложную и значимую работу?

С.А. Правильно думаете, товарищ!

С.С. Рассказывайте! Нашим читателям будет интересно послушать ответы на свои вопросы.

С.А. Скажу сразу, честно! Когда 27 апреля 2009 года меня, подполковника, уволили в запас с военной службы с должности помощника командующего – начальника службы информации и общественных связей Дальневосточной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, я, военный пенсионер, даже и не думал работать школьным учителем. Но, в 2011 году решился, так как в Дипломе об окончании военного училища записано «гражданская специальность: учитель истории и обществоведения». Причина? Мою военную должность перевели на гражданские рельсы, а потом и сократили. Два года преподавал историю, обществознание, экономику, право в старших классах хабаровской 68 школы. Когда оказалось, что некому вести уроки технологии, директор Филатова Светлана Валентиновна уговорила меня поменять гуманитарный профиль на технический профиль. Так в 2013 году я стал учителем технологии с мальчиками. В основе организации учебного процесса решающую роль играли токарные станки, их восемь, два фрезерных, выпиливание лобзиком, паяние и черчение. Особой популярности пользовались профессии механической деревообработки, радиомонтажника и электромонтажника. На внеурочную деятельность приходили не только мальчики, но и девочки.

С.С. Девочки?

С.А. Так точно! Девочки! Фамилии точно не помню, но человек десять будет. Две девочки потом окончили направление «Технология деревообработки» Хабаровского промышленно-экономического техникума, сегодня работают по специальности. Но, неожиданно, не только для меня, одна девочка заинтересовалась электромонтажными работами, стала победителем городского конкурса, потом краевого конкурса, призёром по России. Тут же Маргариту Дерунец взяли в состав сборной команды России, где на чемпионате мира, проходил в столице Объединённых арабских эмиратов, Абу-Даби, в личном первенстве завоевала серебряную медаль, в составе команды «золото». В том же 2017 году восьмиклассник Иван Назаров блистал на конкурсе «Хабаровск. Наш!» со своим проектом «От шкатулки к ремесленничеству» в номинации механической обработки древесины. Ежегодно семиклассники и девятиклассники побеждали на городских олимпиадах по технологии, восьмиклассники активно участвовали в конкурсах по электромонтажным работам. Осенью 2021 года на олимпиаде получился настоящий триумф, заняли весь пьедестал почёта во всех категориях, четыре победителя и четыре призёра. Впервые в истории школы третье место на олимпиаде по технологии краевого уровня занял девятиклассник Арсений Мокшин со своим проектом «Шахматы для школы».

С.С. Как я понимаю, для 68 школы результат ошеломляющий!

С.А. Как видите, дела шли по нарастающей линии. Школьные команды были готовы «вступить в бой» за победу в конкурсах по электромонтажу, радиомонтажу, токарному делу, столярному делу, авиамодельному спорту, радиоуправляемому авиамоделизму. Но не срослось. Увы!

С.С. Почему?

С.А. Сейчас уже всё понятно, где я ошибся. Вначале сентября 2021 года, на занятиях по радиоуправляемому авиамоделизму, куда приходили полторы сотни человек, три авиационных класса и две группы по договору с организацией «Техноспектр», имел неосторожность сказать, что ближайшие войны, лет так через десять, непосредственно будут связаны с радиоуправляемым авиамоделизмом. Здесь заглянем немного вперёд. Кажется, 19 декабря 2021 года ко мне пришла женщина, сказала, что её сын, семиклассник, посещает мои уроки по технологии, физике, истории, обществознанию, фамилию говорить отказалась.

С.С. Завораживающе выглядит. Детективная история?

С.А. Как потом выяснилось, типа того.

С.С. Хорошо, продолжайте.

С.А. Так вот, раз отказалась говорить фамилию, не суть важно. Вот она и говорит, что «её сын, и не только он, получили немалые деньги от заинтересованных лиц за то, чтобы дети делали провокации на уроках, ради увольнения учителя из школы и, в школе больше не велись занятия по радиоуправляемому авиамоделизму».

С.С. Классная история для писательской деятельности! Далее!

С.А. Не перебивайте. Её беспокоило то, что «со стороны неизвестных лиц в адрес детей начались угрозы за невыполненную работу». Я начал прокручивать разные ситуации, вспоминать, что и как происходило. Да, некоторые дети, действительно с сентября, бегали на уроках, просто так. Но я не обращал никакого внимания, так как школа инклюзивная. Для понимания, здесь в «одной бочке» учились дети с разным уровнем развития. Ментальным, физическим, интеллектуальным, социальным, языковым, эмоциональным. Слово «инклюзия» в переводе с английского языка означает «включение». Бегают и бегают, что с них возьмёшь, больные дети, ведь никто особо никогда не жаловался, лишь бы, не нанесли друг другу вреда здоровью. Как говорится, рабочий момент. На технологии не бегали. А вот на физике, да, почти во всех седьмых классах, начиная с сентября 2021 года. Определить будет трудновато, чья это мама.

С.С. Как я понимаю, семиклассникам нет ещё четырнадцати лет! Уголовная ответственность.

С.А. И я подумал о том же. Почти без малого четыре месяца так называемых «провокаций» было много, более десяти разнообразных вариантов, перечислять нет смысла. И я стал думать и придумал, как помочь маме ребёнка и детям и, придумал. Если побегут на уроке, выловлю, с матерной бранью возьму за шиворот выведу с кабинета, и, тут же пойду, напишу заявление на увольнение по собственному желанию. А в начале третьей четверти приду и напишу заявление о приёме на работу. Как говорится, «и овцы целы, и волки сыты». Но не тут, то было! «Хорошо на бумаге, да забыли про овраги». Всё пошло не по сценарию.

С.С. Может мама ребёнка Вас развела, как лоха?

С.А. Деньги принесла, много, я не взял. Сказал, что помогу, главное, чтобы молчала. Так вот, 21 декабря 2021 года в конце урока физики, 7-В класс, как всегда, одни и те же, двое пробежали и, тут случилось невероятное, тот, что сзади, толкнул так сильно, что у впереди бегущего от удара грудью об угол тяжёлого стола, заклинила сердечная мышца, зрачки закатились. По закону тактической медицины, ему жить оставалось минуту, максимум две. Пришлось спасать. Что было дальше, знаете. Следователей, прокуратуру, судью больше волновал общественный резонанс, а не дети и радиоуправляемый авиамоделизм. Отвечать пришлось за одиннадцать секунд видеосюжета. Всё, что было до этого и, после, их не интересовало. Три года станки ржавеют. Суд состоялся 22 февраля 2022 года. Я не в обиде.

С.С. Так среди этих бегунков был ребёнок той женщины, что приходила с деньгами?

С.А. Не знаю. Больше я её не видел.

С.С. А в первой гимназии есть провокации относительно проекта «Инженерная беспилотная мастерская»? Наши читатели пишут, приводят интересные факты, кстати, здесь указываются семиклассники. Как я понял, они, родители, знают жизнь гимназии изнутри. Что скажете?

С.А. Пишут анонимно?

С.С. Стоят росписи, фамилии, инициалы. Так как обстоят дела?

С.А. У меня есть свой педагогический принцип – урок провёл и забыл. В декабре 2021 года до шестидесяти лет мне не хватало полтора месяца, я просто обязан спасать семиклассника. Сегодня мне шестьдесят три, день рождения третьего февраля, так что, независимо от итогов «провокационной» ситуации на уроке, если что, спасать никого не буду, по возрасту не положено. Все вопросы к прокуратуре. Ещё есть своё суждение о плохом поведении обучающегося ребёнка на уроке: первое – это больной на голову, значит к терапевту, второе – это провокация, тогда в комиссию по делам несовершеннолетних. Ежегодно прохожу психиатрическую экспертизу на право работать в системе инклюзивного образования. В современной школе это необходимо.

С.С. Так они, наши читатели, тут описывают ситуации, которые длятся с октября 2025 года, просто умора, смех и только, милосердие какое-то, называют фамилии. Всё под копирку, как и в 2021 году!

С.А. Писатели? Пусть пишут в прокуратуру! Я фамилии детей не запоминаю. Одно могу сказать, первая хабаровская гимназия на инклюзивном образовании не специализируется.

С.С. Как продвигаются дела на ниве писательского творчества? Живописи?

С.А. Приступил к одиннадцатой главе романа «Операция «Труба». Пишу портрет, холст, масло.

С.С. Вот ещё краткий вопрос. С какой целью встречались на Аляске Трамп и Путин?

С.А. Президент США Трамп желает покупать все российские нефть, газ и, продавать другим странам. Путин ему в этом удовольствии отказал.

С.С. А как же Украина?

С.А. Для Президента США Трампа такое государство не существует.

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич! Желаем удачи во всех Ваших начинаниях в техническом творчестве и писательской деятельности!

26 января 2026 года.