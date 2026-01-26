Число товаров, представленных на маркетплейсах под единым зонтичным брендом «Сделано в Хабаровском крае», постоянно растет. Региональные витрины пополняются новым ассортиментом, сегодня в общей сложности на электронных торговых площадках представлено свыше 930 позиций. Как рассказали в министерстве промышленности и торговли края, работа по продвижению, как самого бренда, так и местных производителей с помощью цифровых решений ведется по поручению губернатора Дмитрия Демешина с использованием инструментов поддержки МСП президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Выход на маркетплейсы – отличная возможность для бизнеса начать продажи товара, не имея физического или интернет-магазина. Ежедневная аудитория цифровых площадок исчисляется миллионами посетителей, это обеспечивает продавцам рост сбыта и расширение географии продаж. На сегодняшний день на Озон представлены 774 позиции, на Вайлдберриз — 23. В конце прошлого года партнером проекта «Сделано в Хабаровском крае» стал региональный разработчик платформы для предпринимателей и самозанятых Анвост, площадка также постепенно заполняется карточками товаров: здесь уже выгружена 141 позиция, — рассказала заместитель промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко.

К онлайн-покупке доступны продукты, дизайнерская одежда и текстиль, сувенирная продукция, средства для здоровья и красоты, созданные на основе природных компонентов и многое другое. Предприниматели, заключившие лицензионный договор на право использования товарного знака «Сделано в Хабаровском крае», могут получить не только консультацию по выходу на маркетплейсы, но и финансирование по содействию в дистанционной (электронной) торговле.

— Комплексная услуга разработана центром «Мой Бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным. Она включает в себя размещение и сопровождение: создание и настройку карточек товаров, загрузку изображений, описания и цены, — уточнила Мария Радченко.

Подробную консультацию по обучению, продвижению или мерам поддержки предпринимателей можно получить по телефону горячей линии центра: 8-800-555-39-09.