Компания «Ресурс Шин» в статусе резидента Территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск») откроет на площадке «Ракитное» Хабаровского края современный высокотехнологичный комплекс по глубокой переработке отработанных автомобильных шин мощностью 10 тысяч тонн исходного сырья в год. В рамках проекта планируется создание замкнутой технологической цепочки, которая позволит утилизировать до 100% поступающих шин без образования отходов. Продукция, получаемая путем переработки, будет использоваться для производства различных материалов. Открытие завода запланировано на конец 2028 года. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вкладывает более 126 млн рублей, на первом этапе создаётся 13 рабочих мест.

Резидентам ТОР доступны нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, возможность получения земли и инфраструктурной поддержки, применение процедуры свободной таможенной зоны, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты господдержки.

— Это инвестиция в устойчивое будущее Хабаровского края. Льготы и поддержка для резидентов ТОР позволяют направить основные ресурсы на внедрение самых современных технологий, что в итоге даст значительный экономический и экологический эффект от нашей работы. В основе технологического процесса лежит комбинирование методов механического измельчения и термического разложения. Это обеспечивает максимальный выход экологичной товарной продукции, – рассказал директор компании «Ресурс Шин» Павел Кузнецов.

Павел Кузнецов отметил, что как резидент ТОР компания сможет получить налоговые льготы, административную поддержку, возможность льготного предоставления земли и инфраструктуры, а также всестороннюю поддержку со стороны КРДВ.

— Благодаря государственной поддержке в Хабаровском крае успешно запускаются и активно развиваются новые предприятия в различных отраслях. Строительство завода по переработке шин – пример того, как государственные механизмы поддержки помогают реализовать амбициозные и полезные для региона проекты. Успех компании «Ресурс Шин» станет позитивным сигналом для бизнеса, ориентированного на глубокую переработку и «зелёные» технологии, – подчеркнул директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин.

В настоящее время на ТОР «Хабаровск» инвестиционные проекты реализуют 130 резидентов с объемом инвестиций более 435,4 млрд рублей, создается 20,81 тыс. рабочих мест. Бизнес уже вложил в экономику региона 356,8 млрд рублей, создал более 13 тысяч рабочих мест.

Кроме ТОР в регионе также действует преференциальный режим «Свободный порт Владивосток». Цель обоих режимов – создать условия для работы крупного бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность. Власти Хабаровского края ведут системную работы по повышению инвестиционного потенциала, участвуя в формировании Национального рейтинга инвестиционного климата.