Президент России Владимир Путин отмечает, что высокотехнологичная медицина должна быть доступна людям в любом регионе страны. Благодаря изменениям в системе финансирования высокотехнологичная медицинская помощь по трансплантации органов в Хабаровском крае теперь оказывается по полису обязательного медицинского страхования. Данное нововведение расширяет доступ пациентов к жизненно важным операциям, улучшает качество их жизни и соответствует целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Единственным медицинским учреждением в регионе, где есть отделение трансплантации органов – Краевая клиническая больница имени С.И. Сергеева. На сегодняшний день в больнице успешно проведено уже 34 операции по пересадке органов. Ранее трансплантации здесь финансировались только за счёт ограниченного количества федеральных квот. Теперь, с переходом на систему ОМС, больница может планировать и проводить больше операций по пересадке почек и печени. Это напрямую позволит сократить лист ожидания для жителей региона.

— Мы сейчас не зависим от количества квот, которые выделяются на регион из федерального бюджета. Благодаря переходу на систему ОМС можем делать больше операций. Если выполним больше запланированного, они всё равно будут оплачены. Это упрощает нашу работу и, конечно, идет на благо пациентов, – подчеркнул главный внештатный трансплантолог ДФО, заведующий отделением урологии и трансплантации почки больницы имени Сергеева Евгений Молчанов.

Ранее задачу по развитию трансплантологии в крае поставил Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он вместе с министром здравоохранения края Станиславом Мальцевым посещал отделение трансплантологии, оценил его работу и поручил оказывать учреждению всю необходимую поддержку. Это касается как оснащения современным оборудованием, так и развития сети диализных центров и помощи пациентам в отдаленных районах.

— Для нашего края и нашего лечебного учреждения переход на систему обязательного медицинского страхования дает большие преимущества. Если раньше мы могли оперировать только по федеральной квоте и только жителей Хабаровского края, то сегодня, можем помочь любому жителю страны. Это позволяет нам принимать пациентов из соседних регионов, например, из Еврейской автономной области, где нет своего отделения трансплантации, – отметил главный врач больницы Андрей Субботин.

Расширение доступности трансплантации – не только статистика, но и судьбы конкретных людей. Пациенты, стоящие в листе ожидания, теперь имеют больше шансов получить помощь. Один из них – 34-летний житель Хабаровска Денис Чолак, который более двух лет находится на диализе, ожидая пересадки почки.

— Я очень рад, что при поддержке нашего Президента в Хабаровском крае развивается высокотехнологичная помощь такого уровня. Когда ты понимаешь, что можешь получить лечение здесь, в своём родном городе, и у врачей есть для этого все возможности, это даёт силы и надежду на возвращение к обычной жизни, – поделился Денис Чолак.

Создание и укрепление трансплантологической службы в Хабаровском крае открывает новые возможности для развития медицины на Дальнем Востоке и позволяет пациентам получать высокотехнологичную медицинскую помощь на месте, без необходимости выездов в другие регионы России.