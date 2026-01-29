налитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей Дальневосточного федерального округа и выяснили, как они оценили 2025 год для их карьеры и трудоустройства. По данным исследования, для 28% жителей ФО прошедший год оказался более удачным, чем 2024-й. Ещё 24% респондентов сообщили, что их профессиональная ситуация осталась без изменений.

28% работников и соискателей Дальнего Востока отметили, что 2025 год был удачным для их карьеры, причем это самые высокие показатели по РФ. Наиболее позитивно 2025 год оценили работники добычи сырья (32% из них), сферы безопасности (28%), HR, административного персонала и высшего и среднего менеджмента — по 27%.

Каждый четвертый соискатель в ДФО (24%) сообщил, что в течение 2025 года их положение на рынке труда оставалось стабильным. Чаще всего об этом говорили представители добычи сырья и сферы безопасности (по 28%), финансов и бухгалтерии (27%), медицины и фармацевтики (26%), а также продаж, розничной торговли и рабочего персонала — по 25%.

В то же время 40% опрошенных отметили, что в 2025 году сталкивалась со сложностями во время поиска работы чаще, чем в 2024 году. Такие оценки обычно звучали от специалистов по закупкам (58%), работников ИТ-сферы (56%), транспорта, логистики и перевозок (50%). Аналитики отмечают, что подобные настроения во многом связаны с повышением требований к квалификации и изменением формата работы в ряде профессиональных сфер.

Около половины (45%) соискателей ДФО сообщили, что в прошедшем году их должность и круг обязанностей не менялись. При этом 15% респондентов рассказали о повышении, ещё 10% — о понижении, 6% отметили изменение содержания работы без смены уровня позиции.

Повышение в должности в 2025 году чаще получали представители сфер высший и средний менеджмент (23%), управление всего персоналом, тренинги (22%), строительство, недвижимость (18%) и маркетинг, реклама, PR (17%).

«Свыше 60% работодателей в прошлом году целенаправленно отбирали кандидатов по актуальным навыкам. В этом контексте решение о смене сферы или профессии — это вызов, требующий осознанной подготовки. При планировании профессионального перехода критически важно фокусироваться не только на получении узких специализированных знаний, но и на развитии гибких навыков. Адаптивность, умение быстро осваивать новые инструменты и цифровая грамотность перешли из разряда преимуществ в категорию обязательных базовых требований работодателей. Способность использовать современные технологии как инструмент для решения отраслевых задач — это новая норма, которая значительно повышает конкурентоспособность специалиста, особенно в период смены профессионального вектора», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления “Карьера и навыки” hh.ru.