Хабаровский бренд зоокосметики успешно вышел на рынок Республики Беларусь, получив господдержку по линии экспорта. Помощь молодой компании оказали Российский экспортный центр и краевой Центр поддержки экспорта в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Первую отгрузку продукции предприятие провело в декабре 2025 года.

Семейный бизнес по производству косметики для животных Валерий Салов с семьей основал в 2022 году. Направление подсказал собственный питомец – пес Принц, которому требовался особый уход. Изначально проблему решали импортными шампунями, сбои в поставках заставили искать альтернативу. Так появился бренд «Пёся‑Пёся», который сегодня выпускает косметику для животных.

В продуктовой линейке – шампуни и кондиционеры для кошек и собак, пена для лап, антибактериальный спрей-дезодорант. В компании отмечают, что каждое изделие проходит обязательную добровольную сертификацию по ГОСТ и соответствует стандартам безопасности, гарантируя безвредность как для питомцев, так и для их владельцев.

Предприятие поставляет продукцию по всей России, однако со временем возникла необходимость в расширении рынков сбыта. В Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) предложили рассмотреть выход с уникальной косметикой на рынок ближайшего партнёра – Республики Беларусь. На протяжении более шести месяцев ЦПЭ и Российский экспортный центр вели комплексную работу: от анализа рынка и поиска покупателя до сопровождения переговорного процесса и решения логистических и юридических вопросов. В результате был подписан экспортный контракт – и теперь косметика «Пёся‑Пёся» представлена на полках крупного белорусского маркетплейса.

— Мы подписали контракт и отгрузили первую партию продукции. Сейчас оптимизируем логистику с учётом особенностей белорусского рынка. В случае с белорусским маркетплейсом модель работы кардинально отличается от российских площадок. Кроме того, торговая компания искренне заинтересована в продажах. Сейчас ожидаем первых результатов и рассчитываем на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, – рассказал предприниматель.

На этом компания не останавливается. Уже в марте при поддержке краевого экспортного центра она представит свою продукцию на международной выставке «Зооиндустрия-2026» в Санкт-Петербурге. Также в планах у предприятия выйти на рынок Казахстана.

— Существует стереотип, что экспорт не для малого бизнеса. Мы опровергаем это на практике: выходить на зарубежные рынки может каждый. Особенно в страны, где нас понимают и где близки культурные коды. Не бойтесь пробовать, обращайтесь в Центр поддержки экспорта и мы поможем найти правильных партнёров, – отметила директор ЦПЭ Анна Тимячева.

Напомним, в краевом Центре поддержки экспорта малым и средним компаниям региона оказывается комплексный набор услуг по выходу на зарубежные рынки: консультации, поиск надёжных иностранных партнёров, размещение продукции на электронных торговых площадках, организация бизнес‑миссий, софинансирование транспортных расходов, сертификации и участия в международных мероприятиях. Такая поддержка помогает расширить географию поставок, укрепляет инвестиционную привлекательность региона и повышает его позицию в Нацрейтинге инвестклимата.

Подать заявку на участие в мероприятиях, а также получить подробную консультацию можно по телефону ЦПЭ: +7 (4212) 35-84-45, или обратившись по адресу: ул. Истомина, 51а.