Правительство края на постоянной основе ведет работу по стабилизации стоимости товаров первой необходимости. В числе основных инструментов – «Соглашение о сдерживании роста цен», которое власти региона заключают с основными торговыми сетями края. Как рассказали в министерстве промышленности и торговли края, в рамках взаимного сотрудничества ритейлы берут на себя обязательства на протяжении года сохранять в своих магазинах демократичные цены на ряд товаров.

— Повышение качества жизни, забота о благополучии российских семей, это одна из основополагающих задач, которую ставит Президент РФ Владимир Путин, и тот ключевой принцип, которым мы руководствуемся в своей работе. Доступность товаров по справедливым ценам – важный шаг для поддержки людей с разным уровнем доходов. Соглашения по сдерживанию цен помогают стабилизировать рынок. По поручению губернатора Дмитрия Демешина мы расширяем количество организаций торговли, которые берут на себя социальную ответственность, поддерживают доступность товаров, устанавливая минимальные наценки, – отметила заместитель министра промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко.

Она также подчеркнула, что в соглашение могут быть включены не только социально значимые продовольственные, но и непродовольственные товары, из того ассортимента, что реализуют торговые предприятия. Это хлеб, крупы, бытовая химия, антисептические средства и ряд других позиций.

— На сегодняшний день к соглашению 2026 года присоединились 240 магазинов торговых сетей «Самбери», «Пятерочка», «Пеликан», «Реми» и «Экономыч». Каждая организация самостоятельно определят перечень и механизм сдерживания цен. Это может быть пониженная торговая надбавка в пределах от 5 до 15 процентов или специальная цена, закрепленная на определенный период. Но на этом наша работа не заканчивается. Теперь к этой инициативе подключатся муниципалитеты, чтобы охватить ещё больше предприятий торговли. Это позволит увеличить количество магазинов, где можно приобрести доступные по цене товары, – подчеркнула замминистра.

Например, в прошлом году соглашения подписали 419 организаций торговли, а это 1072 магазина в 16 муниципальных образованиях края. Мария Радченко также отметила, что не менее важно информировать жителей края о конкретных товарах, которые можно приобрести по социальным ценам. Например, можно устанавливать специальные ценники, которые будут обозначать товары, реализуемые в рамках соглашения.