Очередная стратегическая сессия в правительстве региона под председательством губернатора края Дмитрия Демешина была посвящена теме демографии. Члены правительства вместе с экспертами и многодетными семьями обсудили комплекс мер для повышения рождаемости и укрепления института семьи. В ближайшее время региону необходимо разработать краевой план мероприятий по реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.

Итоговый документ должен быть открытым для предложений жителей края ­– такую задачу поставил Дмитрий Демешин.

– Мы сделаем эту программу публичной, доступной для всех. Люди должны знать о наших мерах поддержки и иметь возможность вносить свои предложения. Мы будем ежегодно ее корректировать с учетом поступивших идей, дополнять и публично отчитываться о проделанной работе, – заявил глава региона.

Он поручил распространить программу после ее утверждения по всем социальным, медицинским и образовательным учреждениям в печатном виде, с указанием контактов для связи.

– Наша задача – рост рождаемости. Мы должны убеждать, что многодетные семьи – это большее счастье, большая устойчивость семьи, уверенность и родителей, и детей в завтрашнем дне. И, конечно, мы как власть должны оказывать им все меры поддержки – и материального стимулирования, и морального характера, – отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, открывая обсуждение на стратегической сессии.

Глава региона подчеркнул, что демографическая ситуация требует не только оценки уже сделанного, но и выработки новых шагов. За последние 10 лет население края сократилось по причине снижения рождаемости.

– Президент Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию в преддверии Года семьи сформулировал главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение человеческого рода, воспитание детей, а значит, продолжение всего нашего многонационального народа. Эти слова являются для нас вектором развития региона и всей страны, – сказал губернатор.

Вице-губернатор края Артем Мельников в докладе о стратегии действий по реализации демографической политики, увеличению рождаемости и укреплению института семьи подчеркнул, что для преодоления демографического спада недостаточно только государственных пособий – необходима консолидация всех ресурсов, вовлечение в эту работу бизнеса, общественных организаций и всех уровней власти.

Он отметил, что на поддержку семей и детей в Хабаровском крае в 2026 году будет направлено более 15 млрд рублей, из них 11 млрд – на социальные выплаты. В крае действует 23 меры для семей с детьми, в том числе 12 – для многодетных. Благодаря принимаемым мерам число многодетных семей в регионе растет. Всего их в настоящее время – более 24 тысяч, в которых воспитывается свыше 82,5 тысячи детей. С 2026 года учреждены новые региональные выплаты: единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей женщинам до 35 лет при рождении пятого и последующих детей, ежемесячная выплата студенткам в размере 25 тыс. рублей при рождении ребёнка и до достижения им трёх лет. Также введено льготное зубное протезирование для матерей, имеющих семь и более детей.

Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий. Более тысячи семей получили по 1 млн рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. Увеличено финансирование краевой программы поддержки молодых семей.

Важным направлением является доступность детских садов. В Хабаровске, где заполняемость ясельных групп достигает 120%, до 2030 года планируется построить 9 новых детских садов более чем на 2 тыс. мест. В 2025 году уже начато строительство двух объектов, в 2026 году предстоит заключить контракты на строительство ещё семи.

Вице-губернатор Артем Мельников отметил необходимость усиления пропаганды положительного образа семьи, в том числе многодетной, популяризации семейных ценностей. В целях улучшения жилищных условий и стимулирования рождаемости он предложил выступить с инициативой внести на федеральный уровень ряд предложений: увеличить выплату при рождении третьего и последующих детей с 450 тыс. до 1 млн рублей, продлить действие программы ипотечной поддержки для многодетных семей до 2030 года, а также увеличить объём федерального финансирования жилищных программ для молодых и сельских семей.

Руководитель представительства в ДФО Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова подчеркнула, что для успеха демографической политики необходима не только качественная реализация планов, но и семейная ориентированность, которая должна пронизывать все сферы жизни – от здравоохранения и образования до туризма и корпоративной культуры.

– Семья должна проникнуть во все сферы жизни. Активная реализация информационной кампании – вот чего нам не хватает, – отметила она.

В дискуссии приняли участие многодетные матери – Татьяна Грушевская и Дайханум Деккер, которые поделились своим видением необходимой поддержки семей. Губернатор поручил проанализировать предложения от родителей и рассмотреть вопрос о включении их в краевую программу повышения рождаемости.

Отдельно обсуждалась необходимость создания комнат временного пребывания детей в вузах и колледжах, чтобы молодые матери могли совмещать учёбу с воспитанием ребёнка. Дмитрий Демешин поставил задачу краевому министерству образования и науки проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

В ходе стратсессии обсудили вопросы репродуктивного здоровья населения. Большое внимание было уделено вопросу профилактики абортов как одному из резервов повышения рождаемости. Также принято решение интегрировать в программу меры по послеродовому сопровождению матерей и детей.

В завершение Дмитрий Демешин еще раз подчеркнул, что итоговый документ должен быть открытым для предложений.

– Демографический стандарт – это не та бумага, которую мы написали. Это те программные мероприятия, которые должны быть видимы каждому жителю нашего края, – резюмировал губернатор.