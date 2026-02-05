Спортсменка Хабаровского края успешно выступила на чемпионате России по пулевой стрельбе. Турнир в Ижевске собрал рекордное число участников – 497 спортсменов из 47 регионов. Среди них были победители и призеры Олимпийских игр, 22 заслуженных мастера спорта, 55 мастеров спорта международного класса, 205 мастеров спорта, а также кандидаты в мастера и перворазрядники.

Полина Мисютина только в этом году перешла в новую для себя возрастную категорию. И сразу же завоевала медаль чемпионата России среди женщин. Спортсменка стала сильнейшей в упражнении ВП/ДМ-60.

– Данные соревнования можно охарактеризовать как проверку на выносливость. Рекордная явка спортсменов привела к тому, что старт продлился до конца дня. Победа была достигнута благодаря умению поддерживать рабочее состояние в условиях затянувшегося ожидания. Далеко не всем участникам удалось сохранить необходимый настрой до финала, что и определило итоговый результат, – рассказала Полина Мисютина.

Напомним, что в прошлом году Полина стала абсолютной победительницей первенств России в пневматической и малокалиберной стрельбе. Спортсменка является мастером спорта России.