Следственными органами Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина иностранного государства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в конце 2012 года потерпевшая приехала в частный дом, расположенный в село Тополево Хабаровского района, чтобы проверить его сохранность и протопить печь, поскольку в доме никто не проживал из-за проводимых ремонтных работ, приостановленных в зимний период. В это время в дом проник один из рабочих, который, увидев хозяйку, решил совершить ее убийство и нанес ей множественные удары приисканным на месте ножом по различным частям тела, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

На первоначальном этапе в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой изъяты бумажная обертка от конфет, а также скотч, которым были перемотаны руки потерпевшей, на которых обнаружены биологические следы. Однако проведенные экспертизы не дали результатов об их принадлежности конкретному человеку.

В результате кропотливой работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, с учетом повторной генотипоскопической экспертизы, многочисленных допросов свидетелей, удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый мужчина, который уже совершал разбойное нападение с использованием аналогичного способа подавления сопротивления жертвы – скотча.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками органов внутренних дел собрана достаточная доказательственная база, позволившая заочно избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в заочном порядке.