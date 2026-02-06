В Хабаровском крае подвели итоги реализации программы «Пушкинская карта», которая с прошлого года входит в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Регион остается лидером в Дальневосточном федеральном округе по нескольким показателям.

По состоянию на 1 января 2026 года, край занимает первое место по количеству мероприятий, доступных по программе «Пушкинская карта» – свыше 15 тысяч, также регион возглавляет рейтинг по количеству проданных билетов – свыше 157 тысяч.

– «Пушкинская карта» работает в регионе как полноценный инструмент вовлечения молодежи в культурную жизнь. Сегодня 102 тысячи держателей карты могут выбрать событие в любой из 162 организаций культуры края – от музеев до театров. За цифрами – живой интерес: молодежь регулярно приходит в учреждения культуры, а учреждения, в свою очередь, уверенно планируют новые просветительские проекты, – отметила заместитель министра культуры края Ирина Купченко.

Афишу событий, доступных по программе в Хабаровском крае, можно найти на портале «Культура.РФ». Кроме того, министерства культуры и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустили в МАХ совместный проект: сервис поиска билетов на мероприятия. Приобрести билеты в музей, на концерт или выставку могут жители региона, в том числе держатели Пушкинской карты, с помощью мини-приложения «Госуслуги Культура».

Напомним, в 2026 году владельцам «Пушкинской карты» необходимо переоформить ее из-за смены банка-оператора. Заявление можно подать в мобильном приложении «Госуслуги Культура», в ВТБ Онлайн (если вы уже являетесь клиентом ВТБ), а также лично в офисах банка. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.