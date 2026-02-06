С 2026 года беременные женщины Хабаровского края смогут бесплатно проходить по полису ОМС расширенную пренатальную диагностику, включая неинвазивный скрининг на хромосомные аномалии плода. Нововведение станет частью обновлённой программы государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания, утверждённой Президентом Владимиром Путиным. В настоящее время все новшества и маршрутизация для беременных женщин прорабатываются министерством здравоохранения региона. Кроме того, для женщин по полису ОМС расширяются возможности диспансеризации. Меры соответствуют всем целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Расширение перечня услуг направлено на раннее выявление рисков и обеспечение максимальной безопасности матери и ребёнка ещё до рождения. Помимо пренатального скрининга, полис ОМС по-прежнему гарантирует бесплатную помощь при беременности, родах и перинатальный уход.

Программа сохраняет бесплатный доступ ко всей базовой медицинской помощи — скорой, первичной, специализированной и паллиативной. Кроме того, по ОМС теперь покрывается лечение более 20 категорий заболеваний: инфекционных и онкологических, патологий эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой систем, болезней органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, а также травм, отравлений и психических расстройств.

Среди других профилактических нововведений — бесплатный анализ на липопротеин для граждан 18–40 лет (однократно), регулярная проверка липидного профиля (раз в 6 лет до 40 лет и раз в 3 года после 40), а для женщин в рамках диспансеризации — определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование шейки матки.

— Программа государственных гарантий ежегодно актуализируется, следуя за развитием медицины и потребностями людей. Новые скрининги, особенно в сфере пренатальной диагностики, позволят выявлять риски на самых ранних стадиях, когда вмешательство наиболее эффективно. Это прямой вклад в здоровье будущих мам и их детей, — отметили в краевом министерстве здравоохранения.

Для получения обследований необходимо будет обратиться в поликлинику по месту прикрепления с полисом ОМС и паспортом. На часть исследований требуется направление от акушера-гинеколога или терапевта.

Напомним, что благодаря Президенту программа ОМС все время развивается: ранее высокотехнологичная помощь по трансплантации органов в Краевой клинической больнице имени С.И. Сергеева перешла на систему ОМС, что позволило увеличить количество операций и расширить помощь пациентам из Хабаровского края и соседних регионов.