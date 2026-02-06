Педагоги Хабаровского края начали получать повышенную заработную плату. Напомним, с 1 января по решению губернатора Дмитрия Демешина оклады педагогических работников увеличены на 25 %. Первыми увеличенные суммы стали выплачивать сотрудникам краевых образовательных организаций – это техникумы, колледжи и школы-интернаты.

Как рассказала директор Хабаровского педагогического колледжа Елена Вологжина, в учреждении работают более 100 сотрудников, 60 % из них – педагогические работники. Повышение заработной платы коснулось всех.

– Такое большое повышение окладов произошло впервые. Для наших педагогов это действительно важная мера поддержки, которая подчеркивает внимание правительства и лично губернатора края Дмитрия Демешина к педагогам. Уверена, что это станет еще одним фактором, способствующим привлечению молодых педагогов к работе в системе профессионального образования края, – добавила Елена Вологжина.

В среднем рост заработной платы педагогов превысит 16 %. Если учитель работает более чем на одну ставку, то на увеличенный объем педагогической нагрузки начисляются все выплаты и надбавки, установленные педагогу ранее. Надбавка за работу в сельской местности также сохранена, установлена в абсолютном значении и будет выплачиваться на всю нагрузку. Выплаты за качество и результативность устанавливаются по положению об оплате труда и рассматриваются советом школы в соответствии с показателями результативности и качества работы учителя.

– Фактически мой оклад увеличился на 25 %, а заработная плата выросла на 17 %. Мы искренне благодарны нашему губернатору за то, что в такое сложное время он поддержал нас, педагогов, – добавил преподаватель психологии Хабаровского педагогического колледжа Дмитрий Будковский.

Педагоги муниципальных образовательных учреждения начнут получать новую заработную плату со второй половины февраля, когда на местах будут внесены необходимые изменения в документы. Сейчас в школах проходят собрания с коллективами, где рассказывают о нововведениях.

– Выплаты за классное руководство за счет средств федерального бюджета также сохранены в полном объеме. Педагоги Хабаровска ее уже получили в полном объеме, в других муниципальных районах края выплаты пройдут в соответствии со сроками выплаты заработной платы, – уточнили в министерстве образования и науки края.

Напомним, что с инициативой повышения оклада работникам образовательной сферы к главе региона Дмитрию Демешину обратились члены общественного совета министерства образования и науки края в декабре прошлого года.