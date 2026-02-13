Краевой Перинатальный центр – ведущее учреждение Дальнего Востока, где ежегодно получают помощь тысячи женщин и новорожденных из групп высокого риска, что соответствует президентскому нацпроекту «Семья». Значимым достижением команды учреждения стало внедрение в практику метода EXIT. Впервые выполненная процедура представляет собой сложное вмешательство фетальной хирургии, необходимое для спасения детей с врождёнными патологиями, не позволяющими им дышать самостоятельно после родов.

Данное вмешательство встроено в процесс родоразрешения и проводится в ходе планового кесарева сечения. Его главный принцип – обеспечение плавного, контролируемого перехода от внутриутробного дыхания к самостоятельному. Для этого ребёнка извлекают лишь частично, не пересекая пуповину, благодаря чему жизненно важная связь с матерью сохраняется: малыш продолжает получать кислород через плаценту. В это время врачи успевают установить дыхательную трубку в трахею младенца и подключить его к аппарату ИВЛ. Лишь после полной стабилизации искусственного дыхания пуповина наконец пересекается, и ребёнок полностью переходит в руки реанимационной команды.

Вмешательство требует слаженной работы целой команды: акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов. Первую процедуру EXIT в Перинатальном центре провели врачи анестезиологи-реаниматологи Александр и Ирина Стекольщиковы. Они стабилизировали состояние новорожденного с диагностированной диафрагмальной грыжей и подготовили его к следующему этапу – хирургическому лечению.

— Процедура EXIT – это прорывная методика, которая позволяет выиграть драгоценное время для самых уязвимых новорожденных. Успех зависит от точных действий и безупречной координации всей команды. Для нас это значимый шаг в развитии высокотехнологичной помощи в регионе, – отметил Александр Стекольщиков.

Напомним также, что специалисты Перинатального центра в январе этого года помогли беременной женщине, обратившейся с жалобами на боль в животе. Во время диагностики врачи выявили крупное новообразование яичника. Поскольку пациентка не состояла на учёте по беременности, патология была обнаружена только во втором триместре. За этот сложный клинический случай взялись врачи гинекологического отделения: оперирующий хирург Максим Ступак и его ассистент Дарья Субеева, которые выбрали методику открытой операции. В ходе вмешательства было удалено новообразование весом 3 килограмма и размером 30 сантиметров. Важнейшим результатом стало сохранение беременности.

Отметим, что Перинатальный центр является ведущим учреждением Дальнего Востока. Благодаря президентскому нацпроекту «Семья» медучреждение в 2025 году получило 257 млн рублей, на которые было закуплено 176 единиц современной медицинской техники. Перинатальный центр продолжит масштабное техническое переоснащение и в 2026 году – на эти цели уже выделено около 200 млн рублей. Комплексное переоснащение позволяет принципиально повысить эффективность выхаживания самых уязвимых новорожденных, обеспечивая максимальную безопасность и стерильность на всех этапах оказания помощи. Здесь занимаются не только родоразрешением, но и проблемами зачатия, применяя процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для этого есть необходимое высокотехнологичное оборудование. Все этапы проводятся бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. Благодаря процедуре ЭКО множество родителей со всего дальневосточного региона наконец-то обрели долгожданного ребенка.

Отметим, что центр активно оснащается новой техникой, а его врачи накапливают уникальный опыт. Это позволяет внедрять новейшие методы высокотехнологичной медицинской помощи, принципиально улучшая качество жизни и здоровья матерей и детей.