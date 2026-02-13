Дальневосточный центр лекарственного обеспечения – крупнейшая аптечная сеть в регионе, которая оказывает лекарственную поддержку ключевым категориям пациентов: детям, людям с диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также пациентам с паллиативным статусом и с редкими диагнозами. В начале февраля перечень аптек пополнился ещё одной – 128-я открылась на улице Истомина, 75. Это одиннадцатая по счету аптека в Хабаровске и более чем шестидесятая по краю. Расширение доступности лекарственной помощи отвечает задачам президентских нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Аптека заработала для пациентов Городской поликлиники № 5. Раньше получить льготные препараты люди, прикреплённые к этому медучреждению, могли только в двух точках: аптеке №24 на Ленина и в аптеке Краевой клинической больницы имени С.И. Сергеева, что доставляло серьёзные неудобства.

— Новое аптечное подразделение позволит более качественно обеспечивать лекарствами пациентов пятой поликлиники и жителей Северного микрорайона. Здесь отпускают препараты по программе сердечно-сосудистых заболеваний, выдают системы мониторинга глюкозы для детей. Благодаря новой точке разгрузились 84-я и 24-я аптеки. Пациентам стало гораздо удобнее добираться, чем раньше. А если пациент не может получить препарат в своей аптеке, мы проведём внутренние мероприятия по перераспределению и обеспечим его здесь, – рассказала директор Дальневосточного центра лекарственного обеспечения Анна Струнец.

В аптеке будут отпускать не только льготные препараты. В ближайшее время здесь запустят розничный отдел – полноценную продажу лекарств. Что именно окажется на полках, будет зависеть от запросов покупателей. Новое помещение на Истомина просторное – гораздо больше, чем прежнее в поликлинике №5. Здесь установили дополнительные холодильники для хранения термолабильных препаратов, оборудовали собственное складское помещение. Благодаря этому лекарства теперь не нужно подвозить точечно под каждого пациента: нужный препарат уже есть в наличии. Люди получают его сразу, без очередей и ожидания.

Например, Нелли Шищенко живёт рядом и получает бесплатные лекарства давно. Раньше в аптеку приходилось ездить на ул. Джамбула или ул. Муравьёва-Амурского. Сейчас всё в шаговой доступности.

— Живу я рядом, поэтому мне эта аптека очень удобна. Врач выписывает рецепт, оформляешь в поликлинике и идёшь сюда. Препараты есть всегда, сколько надо, столько и выдают. Сейчас вот сразу на четыре месяца выписали. Очень рада, что появилась новая аптека, – поделилась женщина.

В аптеке сформирован коллектив, в котором опытные специалисты работают вместе с молодыми кадрами. Заведующая новой аптеки Светлана Кияшко трудилась в этом же помещении почти десять лет, когда здесь находилась прежняя государственная аптека, затем сменила сферу деятельности, а узнав об открытии, сразу приняла решение вернуться. Также к команде присоединилась и молодой провизор Анастасия Куприянова.

— Раньше я работала в 84-й аптеке, а когда предложили перейти – согласилась. Сюда приходят и льготники, и обычные покупатели. У нас всё прозрачно: на рецептах специальный штрих-код, программа отслеживает, получал человек препарат или нет, когда и сколько. Это исключает ошибки и двойной отпуск лекарственных препаратов, – рассказала Анастасия.

Она окончила Дальневосточный государственный медицинский университет и ординатуру по специальности «провизор-технолог». В системе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения работает уже три года. Готовить молодых квалифицированных кадров и улучшать доступность лекарственной помощи в краевом минздраве будут и дальше.