Хабаровский центр реабилитации инвалидов получит федеральную поддержку на повышение производительности труда. С помощью рекомендаций экспертов учреждение планирует внедрить бережливые технологии и повысить качество предоставляемых услуг. Консультативную помощь в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда») окажет Отраслевой центр компетенций ВНИИ Труда. Работа по охвату организаций социальной сферы бережливыми технологиями ведется по Указу Президента России Владимира Путина.

В рамках федерального проекта по поручению президента при всех социальных федеральных органах власти созданы отраслевые центры компетенций (ОЦК) по соответствующим направлениям (здравоохранение, образование, соцзащита, спорт, культура). Их задача адаптировать лучшие российские практики под специфику отрасли, довести их до регионов и помочь внедрить в конкретных организациях.

В частности, в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов намерены оптимизировать процесс подготовки документов.

— В центре нередки случаи, когда иногородний клиент после завершения курса реабилитации хочет уехать домой раньше запланированного срока. Однако он не может оперативно покинуть учреждение: по действующим правилам необходимо подписать акт предоставленных услуг с двух сторон (Центра и клиента). Акт учреждения подписывает лично директор, из‑за чего ожидание затягивается. Рабочая группа изучит в центре способы оптимизации процесса оформления, – рассказала заместитель директора Центра реабилитации Ирина Шеина.

Начать работы предстоит в марте, а завершить уже в мае текущего года. За это время сотрудники учреждения пройдут обучение, получат методологическую поддержку и совместно с экспертом ОЦК по повышению производительности труда в сфере социальной защиты проведут диагностику процесса, разработают и реализуют необходимые меры.

— Повышение эффективности вспомогательных и обеспечивающих процессов позволит сократить трудозатраты сотрудников, – отметила руководитель проекта отраслевого центра компетенций по производительности труда в организациях сферы социального обслуживания ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России Любовь Лунёва.

В Минэкономразвития края отметили, что новое решение от ОЦК продолжит начатые в центре преобразования. В 2024 году при поддержке Регионального центра компетенций в учреждении оптимизировали процесс оформления документов при поступлении клиента на курс реабилитации. Благодаря этому время оформления договора на оказание социальных услуг сократилось в 2,6 раза. Основная цель проекта — повысить удовлетворённость жителей региона медицинскими и социальными услугами.