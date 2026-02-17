Хабаровский предприниматель заплатил 22,6 млн рублей таможенных платежей за незаконный ввоз электронных систем доставки никотина (вейпов).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники во взаимодействии с УФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили складские помещения местной компании, в одном из которыхизъяли 27,6 тыс. единиц электронных сигарет и жидкостей для «вейпов», ввезённых в Россию без декларирования. Документы, подтверждающие законность ввоза и происхождения продукции, организация предоставить не смогла.

Таможенники провели проверку и установили, что никотин содержащая продукция в таможенных органах не декларировалась, таможенные пошлины не уплачивались. Общая сумма неуплаченных в бюджет государства таможенных платежей составила 22,6 млн рублей.

В отношении предпринимателя Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере».

Фигурант уголовного дела признал вину и в полном объёме возместил причиненный преступлением ущерб ввиде неуплаченных таможенных платежей.