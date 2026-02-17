На заседании президиума правительства Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин дал оценку работе профильного блока правительства. Глава региона признал неэффективной деятельность транспортного блока правительства. Доклад министра о состоянии и перспективах развития транспортного обслуживания населения выявил системные проблемы и отсутствие реальных результатов.

Несмотря на то, что пассажирские перевозки в крае охватывают 294 автобусных, 16 авиационных и 14 речных маршрутов, качество этой работы, по словам губернатора, вызывает массу нареканий от жителей.

Ключевой удар критики пришелся на состояние городского электрического транспорта в Хабаровске. Руководитель ведомства Константин Кравцов доложил, что для обновления инфраструктуры необходимо выделить из краевого бюджета 80 млн рублей на ремонт контактной сети троллейбусного маршрута в 1-й микрорайон и более 500 млн руб. на ремонт трамвайного пути и на приобретение двух тяговых подстанций. Дмитрий Демешин раскритиковал такой подход:

– Вы просите денег на электротранспорт, а сами не владеете ситуацией, не знаете о тех договоренностях, которые реализуются. Я, как глава региона, пытаюсь найти трамваи извне, поставить автобусы на линию, – подчеркнул глава региона.

Так, по словам администрации города Хабаровска, во втором квартале 2026 года ожидается поставка 12 трамваев из Москвы. Четыре трамвая уже поступили. А за счет средств специального казначейского кредита в этом году запланировано приобретение одного трамвая на общую сумму 113,4 млн рублей.

Затронул губернатор и ситуацию с 14 автобусами, которые простаивали на стоянке с октября 2024 года. По словам руководителя ведомства, ежедневно в зависимости от загрузки маршрутов выходит не менее 10 из этих автобусов.

В своем докладе Константин Кравцов привел позитивную статистику: для повышения транспортной доступности за счет средств краевого бюджета в декабре 2025 года авиакомпанией АО «Хабаровские авиалинии» приобретены два воздушных судна Ан-24 и Ан-26. Первый рейс самолета Ан-24 выполнен 30 января 2026 года по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Нелькан. Ан-26 планируют поставить на маршруты в первом квартале 2026 года.

– Принимаемые меры оказали положительное влияние на рост пассажиропотока на местных воздушных линиях. Для сравнения: в 2020 году было перевезено более 71 тыс. пассажиров, а в 2025 году – свыше 130 тысяч человек, – сказал министр.

Чтобы удовлетворить спрос на авиаперелеты, программа полетов на 2026 год составлена с учетом пожеланий глав муниципальных районов и округов края. Она предусматривает рост на 451 рейс по сравнению с прошлым годом – всего будет выполнено 2409 рейсов.

Однако Дмитрий Демешин акцентировал внимание на обеспечении авиадоступности отдаленных муниципалитетов. При наличии на балансе «Хабаровских авиалиний» 13 самолетов и трех вертолетов три самолета находятся в ремонте, а в исправном состоянии – лишь один вертолет.

– У нас огромная потребность у людей. Люди жалуются нам на то, что не хватает вертолетов. В какое бы муниципальное образование мы ни приезжали, люди говорят: «Дайте вертолеты», – сказал губернатор.

Еще один из вопросов, волнующих жителей Хабаровского края, – обустройство аэропортов и вертолетных площадок в муниципальных образованиях. В 2025 году начата работа по восстановлению вертолетных площадок в крае.

– Все запросы, которые поступили, мы удовлетворим, – подчеркнул Константин Кравцов.

Неважно обстоят дела и с развитием водного сообщения. Минтрансу края на 2026 год дополнительно выделено почти 986 млн рублей на приобретение судов и объектов внутреннего водного транспорта: двух дебаркадеров, двух скоростных катамаранов проекта HSC120 и двух судов катамаранного типа «Экокрузер». На 2026-2027 гг. запланировано строительство двух дебаркадеров на базе Хабаровского судостроительного завода. Однако, как прозвучало на заседании, на сегодняшний день ни одна компания не приступила к реализации проекта.

В завершение губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал неудовлетворительную оценку деятельности всего транспортного блока правительства.

– Транспортная отрасль региона вызывает самое большое количество претензий от населения. Мы работаем не для отчетности, а для людей. Для решения их проблем. А ваша работа не является эффективной, – подытожил Дмитрий Демешин.