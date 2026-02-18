Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу о перспективах производства и эксплуатации Ил-114-300 на маршрутах Дальнего Востока и Арктики. Его участники обсудили развитие региональных перевозок, а также возможность приобретения воздушных судов для последующей передачи единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Программа Ил-114-300 реализуется в рамках исполнения указаний Президента Российской Федерации об организации серийного производства самолета Ил-114 и двигателя для него. Самолет Ил-114-300 предназначен для региональных авиаперевозок полезной коммерческой нагрузкой до 6,8 тонн и пасажировместимостью 50-68 человек, с возможностью базирования и эксплуатации в высоких северных широтах в простых и сложных метеорологических условиях.

На текущий момент выполнено 336 сертификационных полетов. Основная летная программа завершена. Полностью изготовлен и установлен интерьер пассажирской кабины, проведены огневые и прочностные испытания. На первый квартал текущего года запланированы испытания на заснеженных взлетно-посадочных полосах, испытания при низких температурах и в условиях естественного обледенения.

– Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить. Сейчас самолет Ил-114-300 находится в Якутии. Мы подтверждаем возможность его эксплуатации при экстремально низких температурах. Испытания проходят успешно. Сегодня впервые самолет Ил-114-300 успешно совершил посадку и взлет с заснеженной грунтовой полосы аэропорта Маган. В этом году также планируются летные сертификационные испытания в условиях естественного обледенения в Архангельской области, в аэропорту Сабетта планируем проведение наземных и летных оценок по подтверждению возможности базирования и эксплуатации самолета в высоких географических широтах. Ближе к маю будем испытывать его в условиях прогнозируемой грозовой деятельности, также запланировано проведение еще ряда специальных сертификационных программ. К летным испытаниям подключены два опытных самолета, еще один проходит испытания на земле. Таким образом, к моменту поставки первых самолетов планируем снять все ограничения, которые могли бы помешать его эффективной коммерческой эксплуатации, – пояснил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать ключевые факторы формирования себестоимости производства и эксплуатации воздушных судов Ил-114-300 и разработать комплекс мер по ее снижению при сохранении требуемых показателей качества и безопасности. Также авиакомпании «Аврора», Минтрансу России, Росавиации, Минвостокразвития России, ФАНУ «Востокгосплан» поручено проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам.

– Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114-300 для замещения устаревших Ан-24/26, это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить. Что касается готовности, то коллеги из Минпромторга, АО «Ил» доложили о том, что все основные испытания проведены, самолет фактически готов, поставки партий самолетов эксплуатантам на Дальний Восток намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления. Нас, конечно, интересуют сроки как можно раньше. Самолеты на Дальнем Востоке очень нужны. То, что появился Ил-114-300, что он прошел испытания и готовится к выходу на линии межрегиональных авиаперевозок – это очень важно, – подвел итоги Юрий Трутнев.

Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, в нашем регионе на первоначальном этапе Ил-114-300 может выполнять полеты на аэродромы с искусственной взлетно-посадочной полосой – Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре. Из краевого центра также самолет сможет летать на Камчатку, Сахалин, в Магадан.

Сегодня представители краевой авиакомпании АО «Хабаровские авиалинии» находятся в г. Якутске, где примут участие в летно-технической конференции. Они осмотрят воздушное судно Ил-114-300, ознакомятся с его конструктивными особенностями, а также обсудят летно-технические характеристики с главным конструктором и представителями кооперации.

Отметим, что сегодня на территории Хабаровского края организованы авиаперевозки по 16 маршрутам. Протяженность маршрутов от 125 до 1 360 км. С 2020 года пассажиропоток на местных маршрутах вырос с 71,6 тыс. человек до 130 тыс. – в 2025-м. Авиаперевозки выполняют «Хабаровские авиалинии», АО «Авиакомпания «Аврора», АО «Авиакомпания Тайга», ООО «Дальнереченск Авиа». В этом году авиакомпании планируют выполнить на 451 рейс больше, чем годом ранее, полетная программа на 2026 год включает 2409 рейсов.