В Хабаровском крае определены планы по социальной догазификации на 2026 год. В рамках пятилетней программы развития газоснабжения, а также за счет средств специальной надбавки к тарифу газораспределительные сети в этом году появятся в 15 населенных пунктах региона. Техническую возможность для подключения к газу получат более 6000 домовладений.

– В текущем году строительство распределительных газопроводов запланировано в ряде населенных пунктов Хабаровского района: с. Калинка, с. Сергеевка, с. Восточное, с. Малиновка, с. Дружба, с. Некрасовка, с. Князе-Волконское, с. Благодатное. Дополнительно за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа сети будут построены в селах Нагорное и Воронежское-2. Также работа продолжится в районе имени Лазо, Верхнебуреинском и Комсомольском районах, – рассказали в министерстве энергетики края.

Подготовкой к нынешнему этапу газификации стала работа, проделанная в 2025 году. За прошедший период велось строительство сетей на территории городов: Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, а также в Хабаровском, Комсомольском, Верхнебуреинском районах и районе имени Лазо.

В краевой столице введены в эксплуатацию газопроводы в микрорайонах 5-я Площадка, Красная Речка, в частном секторе в районе Автовокзала, ул. Шелеста и Спиртзавода, микрорайонах Сокольники и Овощесовхоз. В Комсомольске-на-Амуре газ пришел в микрорайоны Победа, Менделеева и Майский. АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершило строительство в селах Ильинка (2-й этап) и Матвеевка (квартал АвиаСити) Хабаровского района, а в декабре 2025 года закончило строительно-монтажные работы в селах Сосновка, Осиновая речка, Корсаково-2 и Виноградовка – эти объекты сейчас вводятся в эксплуатацию. Кроме того, газопроводы появились в поселке Переяславка района имени Лазо, поселках Хурба и Ягодный Комсомольского района. В итоге в 2025 году возможность присоединения к сетям газоснабжения получили более 4000 домовладений.

В краевом минэнерго напоминают, что подать заявку на подключение можно через портал «Госуслуги», в офисах МФЦ, на сайте (где также можно проверить, входит ли населенный пункт в программу) или лично в офисах «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Для отдельных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки. На сегодняшний день в крае действует компенсация расходов на газификацию домовладения в размере до 200 тыс. рублей и федеральная субсидия в размере 100 тыс. рублей.