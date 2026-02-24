Анализировать всегда интересно. И, неважно, текст параграфа учебника, новости дня, исторические события. Даже, всё то, что нас окружает, включая анализы кала, крови, мочи.

Анализировать, значит, раскладывать всё на части, разделить, а, потом синтезировать, то есть, сложить в единое целое, теперь уж точно знать всё, о чём было сказано ранее, что позволяет нам идти далее вперёд.

Дать анализ нашей повседневной жизни, современным мировым событиям, в своих обращениях к нам, на сайт информационного портала «Хабаровские новости», просят наши многочисленные читатели.

Как всегда, отвечать будет постоянный гость, недавно по возрасту ставший подполковником в отставке, на данный момент учитель географии, биологии, химии, технологии, черчения, педагог дополнительного образования первой Хабаровской гимназии Роща Сергей Алексеевич.

Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Все наши читатели, и, я в том числе, поздравляем Вас с праздником, Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота! С Днём Защитника Отечества!

С.А. Спасибо читателям информационного портала «Хабаровские новости» за поздравление и, лично Вам, Станислав. Как говорит народная мудрость «есть повод правильно выпить».

С.С. Сергей Алексеевич, как Вы считаете, сегодня актуальны слова императора России Александра Третьего о том, что у России «главные союзники армия и флот»? Примерно, близко к тексту, как афоризм.

С.А. Да, действительно так. В исторических заметках зять Александра Третьего великий князь Александр Михайлович в своих воспоминаниях писал, якобы со слов императора: «Во всём свете у нас только два верных союзника, – любил он говорить своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». С этой точки зрения предлагаю всем посетить памятник Александру Третьему в Ялте, открыт 18 ноября 2017 года при участии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На постаменте высечены слова «У России есть только два союзника – её армия и флот».

С.С. Что такое «Олимпиада дронов»? Есть неподдельный интерес к такому гимназическому мероприятию. Поясните.

С.А. Мероприятие приурочено ко Дню Защитника Отечества. Директор гимназии Светлана Михайловна Сунозова, всех участников, без исключения, лично наградила по заслугам. Дни проведения с 27 января по 11 февраля 2026 года. Вначале была минута молчания, дань памяти мученикам блокадного Ленинграда. Название «Олимпиада дронов» появилось спонтанно, под те задания, которые определяли саму суть соревновательного цикла в рамках авторской инновационной программы внеурочного курса «Инженерная беспилотная мастерская». Дети боролись за победу в таких рабочих профессиях, как чертёжник, радиомонтажник, оператор беспилотных систем, на первый раз ограничились летательными аппаратами, у нас шесть разновидностей. Участвовали только обучающиеся дети внеурочного курса от пятого по седьмой классы, 25 человек. Предлагались простые задания, например, в теоретической подготовке дать пояснение аббревиатуре больших заглавных букв, типа БПЛА, ПО, FPV, всего 30, сколько правильных ответов, столько и набранных баллов. Здесь проблем не возникло, отвечали устно, развивали свои речевые способности. Вторым заданием делали схематический чертёж квадрокоптера. На листе писчей бумаги формата А4 поочерёдно появлялись рамка, чертёжный штамп, и шесть центральных линий, три по вертикали и три по горизонтали, в середине при пересечении линий виден квадрат стороной 60 миллиметров, потом с помощью циркуля по углам радиусом 30 миллиметров делали окружности. Работали по образцу, с первой попытки получилось не у всех. Среди пятиклассников победу в номинации «Лучший чертёжник» праздновал Егор Третьяков, у семиклассников – Александр Муслимов. На третьем этапе при выполнении простейшего задания на паяльной станции умело действовал «Лучший радиомонтажник» пятиклассник Дмитрий Лодунов. Хорошие навыки управления дронами, каждый в своей модели показали пятиклассники Константин Розанов (Пионер Мини), Тимофей Серба (Пиксель-Вжик), Егор Гладких (Cetus Pro), семиклассник Сергей Бессмертных (Fold Drone II). Полётное задание по времени и скорости не ограничивалось, общая длина маршрута 20 метров, по десять туда и обратно: взлёт, пролёт через два кольца, облёт манекена в общевойсковом защитном комплекте, выполнить посадку на площадку размером по радиусу в три раза больше дрона. В скором будущем хотим предложить Центру развития образования организовать на материально-технической базе гимназии проведение ежегодных Олимпиад дронов на регулярной основе, условия позволяют. В нашем случае пропаганда рабочих профессий, можно добавить сборщиков, электромонтажников и так далее. Такой анализ события. У нас подобные мероприятия будут проходить на систематической традиционной основе. Присоединяйтесь!

С.С. Отличная идея! Спасибо!

С.А. Работаем. Главное чтобы обучающимся детям было интересно и с пользой при выборе профессии.

С.С. Насколько я помню, внеурочный курс посещают 50 человек. Остальные обучающиеся дети, они, чем занимались накануне праздничных дней?

С.А. Обучающиеся дети от восьмого класса и старше принимали участие в различных конкурсах под руководством Центра развития образования города Хабаровска. Там всю конкурсную работу возглавляет Александра Сергеевна Мишина. Наш внеурочный курс «Инженерная беспилотная мастерская» делится на три части, соревновательную, проектную и техническую. Соревновательная часть предполагает проведение мероприятий для операторов наземных малогабаритных машинок, надводных маломерных судов, подводных систем, летательных аппаратов. Проектной деятельностью, в обязательном порядке, занимаются все, участвуют в конкурсах, например, финал «Большие вызовы» проходил 13 февраля в пятницу на базе четвёртой гимназии. Техническая составляющая сегодня получает наиболее мощное развитие, с прицелом будущих побед, пока это большой секрет.

С.С. Давайте поговорим о Больших вызовах. Есть какие-нибудь успехи первой гимназии в этом направлении?

С.А. Есть. В номинации «Передовые производственные технологии» победу забрал Вадим Караваев, 11-А класс, с проектом «ЭВМ своими руками для гимназии». Его способностями уже интересуются высшие учебные заведения технической инженерной направленности. Призёром в номинации «Агропромышленные и биотехнологии» со своим проектом «Сельскохозяйственный дрон», стал Алексей Скорына, 10-В класс, точнее, занял третье место. В этой же номинации на шестом, последнем месте оказались его одноклассницы, Филимонова Виктория и Пастушевская Анастасия. У них, можно сказать, самый такой забойный, немного виртуальный проект, с прицелом на будущее, «Гимназический ресторан здоровья» с множеством технических новинок, где роботы выполняют полезные действия в маслобойне, ещё как официанты, как зазывалы-рекламщики на трёх языках, где нет предела идейному творчеству. Искусственный интеллект! При защите проектов сам лично не присутствовал, поэтому, кто победил, не интересовался. В личном разговоре с организатором Центра развития образования Мишиной Александрой Сергеевной поинтересовался о темах проектов других участников, будут ли они в открытом доступе для проведения аналитической работы по итогам конкурса, на что получил отказ.

С.С. Неужели отказала? Секрет? На коррупцию смахивает.

С.А. У меня нет таких мыслей. Например, у нас секретов нет. Из того же десятого класса Фёдоров Владислав и Бухлаев Тимофей, наши говоруны телевизионного репортажа, выступали с проектом «Малогабаритные машинки помощи». У них проект долгоиграющий, продолжается с восьмого класса, постоянно совершенствуется, сейчас готовятся выступить в конкурсе «Шаг в науку» с названием «Обучающиеся малогабаритные машинки помощи», здесь в основе уже не техническая составляющая, а больше социальная, где в процессе развития видим наставничество, взаимопомощь, волонтёрское движение.

С.С. Получается, первая гимназия застолбила за собой право на этот проект и, никто больше в эту тему влезать не должен, иначе будет плагиат?

С.А. Так и я о том же! С помощью информационного портала «Хабаровские новости». Спасибо, Станислав!

С.С. Не мне спасибо! Спасибо надо говорить Центру развития образования за организацию режима секретности детского творчества. Огромное спасибо Александре Сергеевне Мишиной!

С.А. «Спасибо на хлеб не намажешь». Лично нас такая секретность устраивает, даже более того. Мы представляли шесть проектов. На следующий конкурс «Шаг в науку» будем выставлять 15 проектов восьми номинаций, с участием двадцати детей. Добавляем детей шестых и седьмых классов, а всё техническое творчество Больших вызовов переводим в разряд социальных направлений для обучения детей гимназии пятых классов, соседней начальной школы «Первые шаги». Анализ и синтез. Психология и педагогика!

С.С. Работаете системно! Поздравляю!

С.А. Работаем. Главное чтобы обучающимся детям было интересно и с пользой при выборе профессии.

С.С. А что с девочками из агропромышленного ресторанного бизнеса?

С.А. Они будут участвовать с проектом «Бухучёт гимназического ресторана здоровья». Переход на финансовую грамотность. Экономика. Проект берёт на себя результаты деятельности всего агропромышленного комплекса, продукты, с учётом достижений биотехнологий. Всё для людей! Есть спонсоры. С помощью станков с числовым программным управлением, работаем над техническим оснащением будущего ресторана. Роботы, платы, маслобойня, подсолнухи, грибы вешенки и так далее. Три дэ принтеры. Проект постепенно принимает реальные формы. Если верить словам их одноклассника, «в жюри была учитель физики, ещё финансист, вот она и насчитала девочкам убытки в пятьсот, то ли тысяч, то ли миллионов, рублей, сказали, что их проект полная ерунда». Он ещё говорил о какой-то большой тыкве.

С.С. С точки зрения педагогической этики такие слова нельзя говорить детям! Даже если ты жюри! Губить на корню детский творческий подход, идеи. А кто стал победителем в этой номинации? Кого это жюри определило победителем? Агропромышленные и биотехнологии.

С.А. Не знаю. Да это и не важно.

С.С. Хорошо. А что, если победителем стал участник или участница с той самой упомянутой большой тыквой, выращенной на собственном огороде?

С. А. Вполне возможно. Только здесь есть нюансы.

С.С. Какие?

С.А. Жюри будут кушать эту тыкву?

С.С. Интересно! Продолжайте!

С.А. Воспоминания детства. Когда мои родители осваивали радиолокационные просторы далёкой Сирии с 1967 по 1974 годы, до двенадцати лет я жил у бабушек и дедушек в селе. При посадке огорода в мои обязанности входило разбрасывать навоз по всему полю, примерно двадцать соток. Потом, когда с помощью коня и плуга пахали эту площадку с навозом, там, где надо было сажать картошку, я ходил за плугом с котомкой картошки и через каждые примерно десять сантиметров бросал её в борозду от плуга. На повторном параллельном заходе земля от плуга накрывала ранее вброшенную картошку, я уже бросал в новую открытую борозду. Что касается тыквы, то её всегда высаживают или на отдельной грядке, или вместе с картошкой. Так вот, если тыкву удобрять навозом, то она вырастит максимум размером с футбольный мяч. Это экологически чистый продукт! Большая тыква вырастает благодаря чрезмерному использованию фосфатных удобрений. Это вредный продукт! В первую очередь, для кишечника. Допустим, если жюри определило победителя с большой тыквой, то пусть жюри и скушает такую тыкву. Посмотрим, что будет с их желудочно-кишечным трактом.

С.С. Получается, жюри не разбирается в сельском хозяйстве?

С.А. Я так не говорил. Не моё дело назначать жюри.

С.С. Другие проекты. Вы сказали шесть. Пока назвали четыре.

С.А. Восьмиклассники Дмитрий Баранов, Владислав Грицун, Роман Котух всецело заняты экологическими проблемами. Участвовали в номинации «Экология и изучение климата» с проектом «Экологический трансформер». Над нашей гимназией, Первым микрорайоном в целом, проходят две глиссады, с одной стороны гражданской авиации, с другой стороны военной авиации, а по северу станция «Хабаровск-2». Вот и думайте, чтобы это значило. В числе призёров и победителей их нет. Ещё один проект, шестой, где Дмитрий Дунаевский, 11-А класс, давно работает с тематикой светофоров, на этот раз выставляли «Безопасный светофор», а начинали с темы «Калейдоскоп светофорных чертежей», был призёром городского конкурса «Хабаровск. Наш!», получил приз в размере десяти тысяч рублей. Что касается проектов. Дело вот в чём. Проектная деятельность развивает, в первую очередь, кругозор и мировоззрение. У детей проект должен быть не на один раз, на перспективу. Для этого тему надо выбирать основательно, тщательно, под интересы обучающегося ребёнка. Решая все задачи, в нашей гимназии, и внедряем мною разработанную авторскую инновационную программу «Инженерная беспилотная мастерская».

С.С. Прекрасно! Теперь вопросы геополитического уровня. Что есть Китай на самом деле.

С.А. Если вопрос рассматривать с точки зрения экономики, то это Соединённые Штаты Америки номер два. Когда руководитель Советского Союза Никита Хрущёв опорочил светлое имя генералиссимуса, китайский лидер обиделся и, вечная дружба народов закончилась, Китай открыл свои двери американским крупным собственникам. Ради китайской дешёвой рабочей силы они перенесли свои заводы в Китайскую народную республику. Например, из Детройта, где до сих пор «ржавый пояс». Эти американцы определяют китайскую внешнюю и внутреннюю политику. Никакого китайского экономического чуда, о чём постоянно талдычат коммунисты, нет и в помине. С приходом к власти Дональда Трампа возник вопрос возвращения заводов крупных американских собственников обратно в Соединённые Штаты Америки. Но, эти самые американские собственники, отказались выполнять такие требования, прежде всего, по рыночным соображениям отсутствия прибыли из-за дорогой американской рабочей силы, которой, как таковой давно нет. Территория потребления! В Китае на их деньги, точнее будет, налоги от работников их заводов и предприятий, поступающих в китайскую казну, и содержится вся, так называемая коммунистическая инфраструктура. Они создают всё для того, чтобы защитить свою собственность на китайской территории, власть, армия. Суть конфликта не американцев с китайцами, а, на самом деле, американцев старого уклада с американцами нового уклада. Разный стратегический взгляд на получение прибыли. Частная собственность, детка! Внимательно изучайте работы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина и Сталина. К сожалению, с экранов телевизоров по этому вопросу наши политологи несут такую чушь, уши заворачиваются. Тут ещё очень важный момент, все, кто хоть как-то жил и работал в Америке старого уклада при возвращении к американцам нового уклада, в Китай, они не получают права работать на телевидении, в средствах массовой информации, занимать государственные посты и так далее, так как считаются завербованными американскими спецслужбами, по умолчанию.

С.С. У нас, в России, таких «пруд пруди». Например, Соловьёв, Симоньян и другие имели место жительства с американцами старого уклада. Тут понятно. Что с Ираном?

С.А. Эти самые американцы нового уклада, на самом деле развязали настоящую экономическую войну американцам старого уклада, придумали два экономически выгодные всем торговые пути, кроме Соединённых Штатов Америки. Первый, горизонтальный, это путь из Китая в Европу через территорию Ирана, в том числе. Второй, вертикальный, от культурной столицы России, через Иран в Индию и Китай. Вот американцы старого уклада и пытаются этот экономический крест разрушить, где в центре точки пересечения такого будущего взаимовыгодного экономического сотрудничества, без США, находится Иран. Далеко ходить не надо: Афганистан, Сирия, Карабахский конфликт, разрушение Европы мигрантами, заводы, Северные потоки, на очереди пока ещё сопротивляющийся Иран. То ли ещё будет!

С.С. Россия получит выгоду от американцев нового уклада?

С.А. На этот день пока не получает, курит в сторонке, как в китайской притче. Кстати, Владимир Путин не зря часто упоминает произведения Джозефа Редьярда Киплинга, родившегося в Бомбее, на то время Британской Индии.

С.С. Кто, по Вашему мнению, Джеффри Эпштейн?

С.А. Русский разведчик, завербован ещё во времена существования в Советском Союзе, Комитета Государственной безопасности. Главная задача, которую он достойно решил, дискредитация политической верхушки американцев старого уклада. Американцы нового уклада китайской стороны благодарны КГБ! Здесь Россия получила выгоду, точнее, открыла глаза своим гражданам, показала настоящую правду «звериного оскала американского империализма». Не будем забывать, до 2013 года Китайская Народная Республика, с подачи американцев нового уклада, считалась врагом номер один для Российской Федерации.

С.С. Вы это серьёзно?

С.А. Да. Играйте в шахматы. Я ведь окончил военно-политическое высшее учебное заведение гуманитарно-педагогической направленности в славном городе-герое Ленинграде. Анализ и синтез, между ними гипотеза.

С.С. Тогда кто такой Зеленский?

С.А. Без сомнения, вся студия «Квартал-95» агенты Кремля. Тут видно сразу, «к бабке не ходи». Сплошной вред неблагодарной украинской государственности. Первыми, кто понял суть сразу, евреи Порошенко (Вальцман) и Тимошенко (Капительман). Как только английские телохранители разрешат Зеленскому прибыть на переговоры в Москву, назад, в Киев, он больше не вернётся, его соседом по государственной даче будет Виктор Фёдорович Янукович.

С.С. Анализ?

С.А. Только так, и, никак иначе.

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич! Удивили, так удивили! С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!

С.А. С Днём Защитника Отечества!

22 февраля 2026 года.