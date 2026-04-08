В первом квартале 2026 года таможенники в аэропорту Хабаровска проконтролировали багаж более 100 тысяч пассажиров, общим весом более 606 тонн. Пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20%.

За указанный период таможенное оформление прошли 497 воздушных судов.

В тройке самых популярных туристических направлений среди пассажиров оказались Таиланд (о. Пхукет, Бангкок, Паттайя), Китай (Шанхай, Пекин, Харбин, о. Санья), Вьетнам (Нячанг, о. Фукуок).

«Пассажиропоток по итогам работы первых трех месяцев 2026 года составляет почти треть (30%) от пассажиропотока за весь 2025 год. Во многом это связано с тем, что в регионе открываются новые туристические маршруты, а также становится больше чартерных и регулярных международных рейсов по уже существующим маршрутам. Если тенденция сохранится, можно ожидать дальнейшего роста пассажиропотока в течение года», — рассказал начальник Хабаровской таможни Дмитрий Ковалёв.

Хабаровская таможня напоминает о правилах перемещения товаров для физических лиц, путешествующих воздушным транспортом. Для беспошлинного ввоза товары должны соответствовать следующим ограничениям: вес до 50 кг и стоимость до 10 тысяч евро.

Товары, которые ввозятся не для личного пользования или превышают эти нормы, подлежат декларированию.

Полную информацию о правилах и ограничениях можно найти на сайте ФТС России в разделе «Информация для физических лиц».