18 апреля 2026 года хабаровский «Волочаевский лицей» принимал ежегодный «Фестиваль дронов — 2026», организованный совместными усилиями Центром развития образования города Хабаровска и Техноспектром посёлка имени Горького.

Два спортивных зала лицея почти три часа издавали, так знакомые многим, звуки полёта пчёл от своих ульев и обратно.

Всего было заявлено 87 участников из 15 образовательных организаций.

Наибольшее количество претендентов на победу представила хабаровская гимназия № 1, в трёх основных дисциплинах 26 человек: о них наш краткий рассказ.

Неплохие результаты в базовом пилотаже младшей возрастной группы показал ученик гимназии № 1 из 7-Г класса Ермишин Алексей. Дрон «Пиксель-Вжик» под его управлением пролетел нормативную дистанцию за 15 секунд, что есть лучший результат в городе среди этих дронов.

Из этой же гимназии на своих дронах «Пиксель-Вжик» старание проявили пятиклассники Бескровный Егор, Серба Тимофей, Гладких Егор, Лодунов Дмитрий, Кузьминых Арсений, а также, братья-близнецы Кунцы, Алексей и Андрей.

В старшей возрастной группе дронами «Пиксель-Вжик», с переменным успехом, из трёх попыток, управляли восьмиклассники первой гимназии Баранов Дмитрий, Грицун Владислав, Котух Роман.

Среди участников первой гимназии в номинации дрона «Пионер Мини» лучший результат в городе показал пятиклассник Писаный Андрей. Его одноклассники-суворовцы Розанов Константин, Самойлов Егор, Гранин Арсений, Гелета Роман приложили максимум усилий, чтобы обойти его. К сожалению, по техническим причинам, в номинации «Пионер Мини», не удалось пройти всю нормативную дистанцию их одноклассницам суворовского класса Лубской Анне и Фёдоровой Алине.

Наибольший интерес вызвала дисциплина продвинутого пилотажа, где от первой гимназии в младшей возрастной группе на дронах «Cetus Pro» своё мастерство прохождения дистанции демонстрировали семиклассники Муслимов Александр и Юдаков Антон.

Сложности нормативной дисциплины симуляторов с большим трудом преодолели десятиклассники первой гимназии Скорына Алексей, Фёдоров Владислав, Бухлаев Тимофей, Пастушевская Анастасия, Филимонова Виктория.

— Лично я благодарен руководству первой гимназии, что меня включили в команду защищать честь первой хабаровской гимназии, — с корреспондентом информационного портала «Хабаровские новости» своими впечатлениями поделился младший брат Бухлаева Тимофея, семиклассник Бухлаев Михаил, — спасибо! Я приобрёл огромный соревновательный опыт в такой сложной технической дисциплине управления беспилотными системами.

Все участники фестиваля дронов хабаровской первой гимназии во внеурочное время осваивают гимназическую авторскую инновационную программу «Инженерная беспилотная мастерская» по трём направлениям: техническое творчество, проектная деятельность, соревновательная практика.

— Сегодня особый день для нашей страны, День воинской славы – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Очень знаменательно, что руководство Хабаровска в такой славный день проводит ежегодный традиционный праздник «Фестиваль дронов – 2026». В 2025-2026 учебном году наши гимназисты выиграли ежегодный традиционный городской конкурс «Фестиваль технического творчества». Есть победители и призёры в проектной деятельности «Большие вызовы», — с гордостью о своих воспитанниках говорит директор гимназии № 1, депутат Хабаровской городской Думы восьмого созыва Светлана Михайловна Сунозова, — какие будут результаты в соревновательной практике «Фестиваль дронов – 2026», узнаем скоро.

18 апреля 2026 года.

Информационный портал «Хабаровские новости».