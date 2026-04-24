В Хабаровске 2 мая откроется традиционная ежегодная сельхозярмарка выходного дня. Седьмой сезон стартует на новой площадке – у Хабаровского краевого цирка по адресу: ул. Краснореченская, 102 (заезд с ул. Флегонтова).

Как отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, в ярмарке принимают участие исключительно местные фермеры, для которых торговые места предоставляются на безвозмездной основе. Мероприятие является одним из инструментов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей нашего региона.

Чтобы обеспечить безопасность продукции на ярмарке работает передвижная ветеринарная лаборатория, которая проводит обязательную проверку реализуемой продукции. Среди товаров традиционно будут овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также мясная, рыбная и хлебобулочная продукция, квас.

– Мы постарались сделать все, чтобы фермерам было удобно торговать, а горожанам – приятно выбирать. Новая локация, удобный подъезд, парковка, проверенное качество – ждем всех на открытии! – рассказал руководитель регионального центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константин Могильный.

На сегодняшний день 44 сельхозтоваропроизводителя из Хабаровского, Вяземского районов, района имени Лазо и Бикинского округа уже подали заявки.

Напомним, в прошлом году ярмарка завершилась с результатом 306 тонн реализованной продукции на сумму 46 млн рублей.