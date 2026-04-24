В краевой клинической больнице имени С.И. Сергеева продолжают внедрять индивидуальные подходы к лечению самых сложных пациентов. Такая работа позволяет получать устойчивый результат даже там, где стандартные схемы бессильны. Деятельность медиков соответствует задачам президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на улучшение качества жизни населения и доступности медицинской помощи.
Недавно врачи отделения ревматологии столкнулись с непростым случаем. К ним поступила 34-летняя женщина с тяжелым псориатическим артритом. Болезнь развивалась на фоне многолетнего псориаза, поражала суставы и не отступала после четырех разных схем лечения.
Псориатический артрит – системное заболевание. Оно встречается у каждого пятого человека с псориазом и может начаться в любом возрасте. Страдают не только суставы, но и зрение, а также система пищеварения. У таких пациентов выше риск диабета, гипертонии, болезней сердца и депрессии. Когда стандартные препараты не дают полного эффекта, врачи ищут альтернативы.
Специалисты больницы провели консилиум и приняли коллегиальное решение, назначив пациентке новый биологический препарат, который точечно воздействует на молекулы-мишени внутри клеток. Результат не заставил себя ждать: уже после первой инъекции женщина почувствовала снижение боли и скованности в суставах, а кожные проявления начали уменьшаться.
– При тяжелых формах, устойчивых к привычным лекарствам, последовательный подбор терапии и командная работа позволяют взять заболевание под контроль. Главное – не останавливаться и продолжать искать решение, – подчеркнули врачи отделения ревматологии.
Динамика остается положительной, наблюдение за пациенткой продолжается. Хабаровские врачи в очередной раз доказали: даже в самых сложных ситуациях упорство и профессиональный подход помогают вернуть человеку шанс на нормальную жизнь.
Эта запись была опубликована 24.04.2026в 13:13.
