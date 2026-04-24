В школах Хабаровского края продолжается всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез», реализуемый по президентскому нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Открытый урок про безопасность умного дома прошел в хабаровской школе № 35 для учеников 7-х классов.

Проект «Цифровой ликбез» включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов, подготовленных ведущими российскими технологическими компаниями. В этом сезоне материалы создали специалисты «Лаборатории Касперского». Видеоролики раскрывают темы о том, как обезопасить свой дом с помощью цифровых технологий и соблюдать правила кибербезопасности.

С лекцией выступил Дурновцев Евгений – заведующий сектором обеспечения и контроля защищенности информационных систем управления мультимедийных и специальных информационных технологий министерства цифрового развития и связи Хабаровского края. Он рассказал ученикам об устройстве умного дома и о том, как обеспечить его безопасность. Также в рамках урока школьникам дали рекомендации по цифровому поведению.

Как отметили в министерстве цифрового развития и связи края, проведение уроков позволяет не только познакомить детей с потенциальными угрозами, но и закрепить на практике правильные цифровые привычки – от создания сложных паролей до критического отношения к подозрительным командам голосовых ассистентов. Именно через диалог со школьниками, а не через абстрактные инструкции формируется ответственное отношение к безопасности собственного дома и персональных данных.

Цикл видеороликов от «Лаборатории Касперского» завершится 3 мая, а уже с 4 мая школьников ждут новые занятия от «Ростелеком». Материалы по всем темам проекта остаются в свободном доступе на официальном сайте.

Проект объединяет усилия ведущих технологических компаний страны и проводится при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика».