Краевая клиническая больница имени О.В. Владимирцева входит в число ключевых медицинских учреждений региона. Здесь оказывают высокотехнологичную помощь пациентам с различными заболеваниями и состояниями. Очередной этап повышения квалификации прошли врачи-нейрохирурги больницы. Они освоили программу «Хирургия черепно-мозговой травмы и огнестрельных ранений черепа и головного мозга». Регулярное повышение квалификации врачей – неотъемлемая часть работы, направленной на улучшение качества и доступности медпомощи в крае, что соответствует федеральному проекту «Медицинские кадры» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Занятия провел профессор Александр Талыпов. Он представляет кафедру фундаментальной нейрохирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и отделение неотложной нейрохирургии Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

— Черепно-мозговые травмы случаются внезапно и требуют быстрых решений. Часто они затрагивают людей в самом активном возрасте, а огнестрельные ранения – это особая, редкая, но крайне сложная категория, где каждая минута влияет на исход, – подчеркнул Александр Талыпов.

Курс включал разбор реальных клинических случаев и отработку практических навыков. Врачи освоили современные протоколы диагностики и научились работать с программами для 3D-реконструкции снимков – это помогает точнее планировать ход операции. Кроме того, медики отработали техники вмешательства под контролем мультимодального нейромониторинга, когда аппаратура в реальном времени отслеживает состояние мозга.

— Полученные знания позволяют нам оказывать сложную нейрохирургическую помощь прямо в Хабаровске, без необходимости отправлять пациентов в другие регионы. При тяжелых травмах каждый час на счету, и возможность лечить таких больных на месте – серьезное преимущество. Для жителей Хабаровского края и для участников СВО это означает, что операции станут доступнее и быстрее. Мы стали лучше понимать, как действовать в первые часы после черепно-мозговой травмы, и увереннее чувствуем себя при сочетанных ранениях. Отдельно благодарны организаторам за разбор реальных клинических случаев и отработку техник, которые сразу можно применить в работе. А также выражаем благодарность федеральному центру и нашему Президенту за такую возможность в повышении квалификации, – рассказали врачи-нейрохирурги больницы.

Напомним, больница имени О.В. Владимирцева – одно из ключевых учреждений региона, где помогают участникам специальной военной операции. В прошлом году стационарное лечение здесь прошли 273 бойца. Основная нагрузка легла на травматолого-ортопедическое отделение, где развернуто 30 коек – они заняты почти на 93 процента. Еще 6 коек работают в нейрохирургическом профиле. В сумме врачи выполнили 195 операций. Новые навыки, полученные нейрохирургами, напрямую отразятся на лечении бойцов с минно-взрывными и огнестрельными ранениями головы.

Отметим, что губернатор края Дмитрий Демешин также обозначил профессиональное развитие, обучение и привлечение медицинских кадров в край приоритетным направлением сферы здравоохранения региона.