Недавно интересное мероприятие прошло в Хабаровске, окружное совещание по развитию образования в Дальневосточном федеральном округе. Следующий учебный год в каждой школе Российской Федерации начнётся с единым содержанием образования по всем предметам обучения. Перед собравшимися экспертами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации своё веское слово сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. Однако, у читателей информационного портала «Хабаровские новости» есть немало вопросов. Отвечать будет писатель, военный художник, подполковник запаса, учитель географии, химии, биологии, черчения и технологии, педагог дополнительного образования в сфере беспилотных систем наземных, надводных, воздушных и подводных Хабаровской первой гимназии, автор инновационной программы «Инженерная беспилотная мастерская» Роща Сергей Алексеевич. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте Сергей Алексеевич! Много образовательных нововведений, а, значит, и много вопросов. Наш образовательный паровоз взял курс в Советский Союз?

С.А. Здравствуйте Станислав! Будем разбираться.

С.С. Синтезировать?

С.А. С недавних пор современная педагогическая наука во главу угла ставит анализ и синтез, а также, обучающийся ребёнок должен научиться учиться. Заметьте, «научиться учиться», а не как раньше было «научить учиться». Что есть анализ? Для примера, возьмём биологию, химию, физику, географию, историю, обществознание. Анализировать, значит, разложить на части. То есть, у нас есть текст параграфа, его мы раскладываем, для удобства, на пять главных пунктов, смысловых тезисов. А синтез? Синтезировать, означает, не что иное, как собрать все материалы анализа, включая учительские комментарии, в смысловую кучу, единое целое. Как это предполагается делать? Например, на уроке текст параграфа учитель раскладывает на пять основных частей, под запись диктует тезисы с краткими комментариями, обучающиеся дети записывают тезисы. Одновременно работают анализаторы слуховой, зрительный и моторный.

С.С. И где здесь синтез?

С.А. Как где? Дома! В домашнем задании записано «читать вслух один раз, пересказывать вслух один раз, устно ответить на вопросы в конце параграфа». Единая форма на весь учебный год. Таким образом, они проверяют свою память, формируют концентрацию внимания, развивают речевые способности, пополняют словарный запас, совершенствуют логические умозаключения, создают свой кругозор, рождается мировоззрение в интересах государства – Российская Федерация. Все основные записи в тетради желательно делать на уроке, под запись, с акцентом на слуховое и зрительное восприятие. После чего обязательно давать устные комментарии на каждый тезис и, здесь уже сами обучающиеся дети решают, что записывать и как записывать. Для синтеза ведение тетради обязательно. Дома только чтиво.

С.С. Понятно.

С.А. Это ещё не всё. Во второй половине урока, «не отходя от кассы», начинаем синтезирование только что записанного учебного материала опросом знаний с обязательным выставлением оценок. Учитель никого не вызывает, дети выходят сами и отвечают. Если за два урока до этого нет оценок, неважно, был ребёнок на уроке или нет, учитель автоматически ставит тройку. Материал ведь свежий, только что записанный, изученный. Пять тезисов почти дословно ребёнок рассказал, значит, оценка пять. Четыре – четвёрка, три – тройка, два – двойка. При синтезе важно разработать свою оценочную систему для всего учебного класса с учётом общих деловых качеств обучающихся детей. Не индивидуальных, а с учётом общего фона памяти, концентрации внимания, речевых способностей, словарного запаса, логических умозаключений обучающихся детей и, конечно же, поведенческого фактора всего учебного класса.

С.С. Тишина всех спасёт?

С.А. Типа того. Обучение, как и весь образовательный процесс, в первую очередь, требует тишины. Принцип читального зала библиотеки времён Советского Союза. Тут надо исходить из того, что школа, гимназия, лицей представляют государственную образовательную организацию и проводят государственные образовательные мероприятия, где главным является урок. Само проведение урока не является услугой. Учитель выполняет государственную миссию.

С.С. Здесь понятно. Проектная деятельность может претендовать на так называемый синтез в образовательном процессе?

С.А. Да, может.

С.С. Докажите.

С.А. Для начала дадим определение, что есть проект. Проект – это совокупность способов преобразования материалов, объектов, энергии, информации. Для чего? Для создания, соответственно, изделий, зданий, сооружений, репортажей. Зачем? Удовлетворяющих потребности людей. Главные слова «преобразовать» и «создать». Преобразовать молоко, чтобы создать сыр. Преобразовать мясо, чтобы создать колбасу. Преобразовать зерно, чтобы создать хлеб. На выходе обязательно должен быть проектный продукт: изделие, или услуга, или мероприятие. Важно понять суть межпредметных связей.

С.С. Хорошо. Я Вас понял. Давайте повременил с проектом, потом сделаем отдельное интервью. Здесь, вот, нашёл! Читатель задаёт интересный вопрос о том, в каком мире, вообще, живёт человечество на планете Земля. Сегодня! Перечисляются страны США, Иран, Китай, Израиль, Россия. Надо как-то синтезировать исторические процессы в единое целое, чтобы войти образованным человеком в современный мир. Есть ли какая-нибудь «химия»?

С.А. Химия, так химия. За основу возьмём Таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде. Из таблицы видим, что есть вещества растворимые, малорастворимые, нерастворимые и так далее. Осадок и газы в расчёт не берём, только то, что в общей куче, в так называемом синтезе. Растворилось!

С.С. Интересно! И какой главный посыл? Затравка?

С.А. У современного Китая нет суверенитета.

С.С. Ух-ты!!!

С.А. Химию современного Китая определяют «Соединённые Штаты Америки № 2».

С.С. Это ещё что за зверь такой?

С.А. Просили исторический подход? Хорошо. Будет Вам исторический подход. Начнём вот с чего. С открытия американских континентов. Христофор Колумб, 1492 год. Эти земли массово заселяли англичане, французы, итальянцы, испанцы, одним словом, европейские народы. Были среди них трудолюбивые люди, мошенники, воры, ссыльные уголовники и евреи. Как итог, почти полностью уничтожили коренное население, индейцев. Исчезла цивилизация!

С.С. И евреи к этому причастны?

С.А. Причастны все, кто заселяли американские земли индейцев. Мы рассматриваем синтез, общую картину, то, что растворилось в общей массе, в воде. Мы не анализируем, кто выпал в осадок, а кто взлетел в небо. Это, как в живописи, для начала делаем подмалёвок масляными красками. А как же без евреев? Они в осадок не выпали, и в небеса не улетели.

С.С. Хорошо. Что дальше?

С.А. Оставим за скобками становление государственности Соединённых Штатов Америки. Смотрим то, что лежит на поверхности. Обратим внимание на такой факт. В 1910 году, примерно с десяток ведущих банкиров Соединённых Штатов Америки задвинули идею сделать доллар мировой валютой, вместо золота и, посчитаем, сколько на этих денежных мешках еврейских фамилий.

С.С. Сколько?

С.А. Не суть важно, много. Нас интересует ход событий. Так вот, воспротивились такому смелому предложению европейские империи Германия, Австро-Венгрия и Россия. А если быть точнее, то, не поверите. Европейские евреи! Почему доллар? Они сразу смекнули, в чём здесь явный подвох не в их пользу. Это был первый еврейский раздрай в мировом еврейском сообществе. И, следующий раскол по счёту, между США и Европой. Не последний. В наши дни очередной раскол по счёту.

С.С. Интересно! Такое в учебниках по истории ещё никогда не писали. Вот так синтез. Продолжайте!

С.А. Вся еврейская история гласит о том, что они, евреи, всегда стремились к мировому глобальному господству. Племена семитов и других, близких к еврейским корням, пришли на земли филистимлян и палестинцев с Аравийского полуострова. Смотрите географическую карту. Если глазеть с высоты птичьего полёта, для этих целей они написали о своём народе свою книгу «Ветхий Завет». За это деяние их никто не осуждает, наоборот, они принесли всем народам мира просветительскую миссию. Спасибо! Да, называли себя детьми неба, тоже нормальный подход. Только вот одного не учли, что их просветительские деяния не понравятся правителям Римской империи на этих «обетованных» землях. И, тут, надо же так случиться, в 5541 году от сотворения мира римляне казнили самого почитаемого еврея, а в довесок, изгнали евреев с этих земель, насильно расселили по всему миру. Недолго думая, евреи написали новую книгу, называется «Библия». Как продолжение предыдущей книги «Ветхий завет». Цель не поменялась, стремление к мировому господству. Внимательно читайте все книги, написанные евреями. Ситуация в Римской империи накалилась до предела, просветителей нового учения преследовали и уничтожали. Но еврейское библейское учение спасло то, что Римская империя шла к упадку, закат висел над горизонтом. И, в 5828 году от сотворения мира правители Рима приняли за основу, ради спасения своего государства, ранее преследуемое еврейское учение. Рождается новая система исчисления мировой истории, от Рождества Христова, в честь казнённого человека по имени Иисус Христос и, 5508 год от сотворения мира незамедлительно превращается в нулевую отметку, произошло деление «до нашей эры» и «нашей эры». Случилось такое возвеличивание христианского учения в 320 году нашей эры, а в 476 году Римская империя пала от нашествия германских племён, среди которых особой жестокостью выделялось племя «варвары». Не помогло учение! Зато, еврейское учение выжило и получило мировую известность в разных ипостасях. Священная Римская империя!

С.С. Как я понимаю, нас интересует только поверхностный процесс…

С.А. Да. То, что видимо, лежит на поверхности.

С.С. И где здесь отсутствие китайского суверенитета?

С.А. Идём дальше. Христианское учение, с невероятной для того времени, скоростью, стало распространяться по всему миру. Здесь важно знать разницу между понятиями «вера» и «религия». Не будем конкретизировать, верить или не верить, например, в божество и всё, что с этим связано, личное дело каждого человека, отрицать нельзя. Само понятие «религия» латинского происхождения, означает объединять, воссоединять. Чтобы предотвратить распад Римской империи, необходимо было найти то, ради чего, каких ценностей, какого учения, люди смогут объединиться, воссоединиться. И такое учение появилось, назвали в честь мученика, христианством, нашлись сподвижники-распространители по всему миру. Чем не завоевание мира? Появилась католическая объединяющая сила. Слово «католико» в переводе означает общее, всеобщее. Вторая попытка стремления к мировому господству для евреев оказалась более удачной.

С.С. Тут всё понятно. Есть вопрос. Что необходимо сделать, чтобы заниматься таким вот синтезом?

С.А. Надо много читать! Внимательно читать. Меня с детства приучили книги читать томами, каждого писателя, от первого тома, до последнего. Чтобы понять дух творчества Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Чехова и так далее. Ветхий завет читал, Библию читал, Ленина пятьдесят четыре тома читал и конспектировал, Сталина читал, Маркса и Энгельса изучал. Плюс научные журналы и так далее. Необходимо всю жизнь читать.

С.С. А как же научные звания, регалии?

С.А. Они ограничивают мыслительный процесс самим понятием, например, профессор. Получается, привязка к определённому столбу. Другое дело, учитель в школе. Идите работать в школу! Учите детей правильно!

С.С. Прекрасно! Давайте дальше держать путь в направлении Китая. Вы упомянули Маркса.

С.А. Марксизм?

С.С. Еврейское изобретение?

С.А. Да. Чтобы христианская теория существовала, должен быть противовес. Например, весы, с одной стороны кусок мяса, а с другой стороны весовые гирьки, называется, почувствуйте разницу, платите деньгами. Тут надо сделать небольшую оговорку, на то время уже окончательно появились страны грабители, ограбленные страны и, оказывающие сопротивление против собственного грабежа другими странами.

С.С. Сегодня Иран сопротивляется, не даёт себя ограбить…

С.А. Согласен. Своими размышлениями, почему так происходит, скоро узнаем. Что касается марксизма, важно понять суть. Она заключается в том, что марксизм отрицает частную собственность. Христианство за частную собственность. Есть разница? Противовес был создан, как никогда, вовремя. И, чтобы опять не попасть в жернова исторической правды, среди евреев появились свои сподвижники, которые двинули в массы людей лозунг «Свобода, равенство, братство!». Таких сподвижников со временем стали называть революционерами. Как продолжение, у Фридриха Ницше есть одна мысль о том, примерно по смыслу, чтобы вырастить танцующую звезду, необходимо посеять хаос. Кому интересно, читайте Фридриха Ницше.

С.С. Сегодня часто слышим «управляемый хаос». Еврейское изобретение?

С.А. Тут я ограничусь фразой «что посеешь, то и пожнёшь». Как видим, теория марксизма европейское изобретение, по всему миру посеяло революции, государственные перевороты, войны.

С.С. Деньги?

С.А. Они, родимые. Важно понять разницу, что и есть прибыль.

С.С. Как я понял, через первую мировую войну мы пришли к революции в России семнадцатого года. Во главе Ленин, Троцкий, Свердлов. Так?

С.А. Сразу скажу, группа банкиров десятого года напрямую причастна к тем событиям ради мирового главенства американского доллара. Сразу не получилось, пришлось ждать 1944 год. Что касается Октябрьской революции, то Россия для долларовых банкиров была и остаётся сегодня лакомым кусочком, «видит око, да зуб неймёт». Троцкий, он же Лев Бронштейн и был представителем американских банкиров с целью захвата власти в Советской России. И, если бы тогда, кавалеристы Будённый и Ворошилов не подсуетились и не двинули в противовес еврею Бронштейну (Троцкому) грузина Джугашвили (Сталина), от России вряд ли бы что осталось. Кстати, из-за уважения к выдающимся кавалеристам, они, Будённый и Ворошилов, всегда, были на вершине Советской власти до самой своей смерти. Все понимали их заслуги в спасении русской идентичности. Идём дальше. На то время Ленин и Свердлов, знали Яшка-форточник, уже были не у дел революционного марксизма. В двадцатые и тридцатые годы прошлого столетия на территории Советского Союза шла ожесточённая непримиримая борьба за власть, где с одной стороны были «троцкисты», с другой «сталинцы». В этой ситуации Советский Союз устоял от американского грабежа. «Троцкисты» проиграли. Тогда и появились кричалки «бей жидов, спасай Россию» или вот ещё, «если в кране нет воды, значит, выпили жиды», на худой конец «евреи, евреи, кругом одни жиды». Тогда же в Советском Союзе незамедлительно были введены множественные государственные должностные запреты для евреев, в том числе занимать командные должности в армии и на флоте. Параллельно развивалась другая история, битва между американскими и европейскими евреями. В перспективе, целью американских евреев был грабёж Советского Союза, европейские евреи не на шутку задумались о своём выживании. Почему? Да потому, что американские евреи нашли плюгавенького европейского австрийского еврейчика, его мы знаем как Адольф Гитлер, привели к власти, вооружили и, принялись уничтожать евреев по всей Европе, остальное мы знаем из истории второй мировой войны 1939 – 1945 годы.

С.С. Интересная мысль! Евреи всего мира Вас не поймут.

С.А. Пусть учат правильную историю и, больше читают книг. Никогда не надо обманывать людей. Подумают о своей совести! На каком основании евреи забрали право народа Палестины создать своё государство? Наступают нате же грабли, что и во времена Римской империи.

С.С. И где Китай?

С.А. В 1945 году Советский Союз освободил Китай от японских грабителей. Казалось, дружба между странами будет вечной. Но, не тут, то было!

С.С. Хрущёв?

С.А. История многие факты замалчивает, но «картина маслом» видна на поверхности. Борьбу за власть между «троцкистами» и «сталинцами» опустим в осадок, репрессии тех лет поделим пополам. Скажем прямо, всё, что касается негативного образа Сталина и Берии, дело рук пропаганды американских евреев, они никогда не простят победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Это мы ощущаем в полной мере сегодня. Тут важно понять одно уточнение, их пропагандисты замалчивают тот факт, что в самих Соединённых Штатах Америки в те же годы так называемых «сталинских репрессий», было уничтожено двадцать миллионов американских фермеров, по-нашему, кулаков, в угоду крупным американским сельскохозяйственным монополистам, по-нашему колхозов, что будет в десять раз больше. Считайте разницу между двадцатью миллионами и двумя миллионами людей. Тот же Сталин кулаков не убивал, отправлял осваивать земли Сибири и Дальнего Востока.

С.С. В Советском Союзе многие люди погибли несправедливо…

С.А. Согласен. Для чего и присылали Бронштейна. Но у нас Китай.

С.С. Внимательно слушаю и записываю.

С.А. Хрущёв «наломал дров», поссорился с Китаем. Что делает Китай? Понимая всю безысходность своего дальнейшего экономического развития, китайский руководитель приглашает на свою территорию крупные американские предприятия под дешёвую китайскую рабочую силу. И, тут есть веское «НО!». Крупные американские владельцы собственности на территорию Китая зашли без денег тех самых еврейских банкиров. Принципиально! И, остаются таковыми сегодня. Американские заводы предоставили китайским гражданам рабочие места, а это налоги в казну китайского государства. Не буду вдаваться в анализ возникшего сегодня нарастающего исторического противостояния между США и КНР, скажу одно, война на Ближнем Востоке есть не что иное, как отдалённая война между американцами номер один, что живут в самих США, и американцами номер два, заводы которых находятся в Китае. Не будем забывать, что с подачи американцев номер два до 2013 года Китай считался врагом номер один для Советского Союза, а потом и Российской Федерации. Американцы номер два для защиты своей собственности в Китае прилагают много усилий, формируя китайскую армию и правительство. Полная экономическая зависимость! Президент Си их порождение из китайского народа. Американцы номер два вовремя поняли, где и когда их энергоресурсы могут прижучить американцы номер один и, повернулись лицом к России. Сила Сибири! Пришёл Трамп и потребовал вернуть заводы из Китая обратно в США. Конфликт! Вся его суть видна как на ладони. Американцы номер один пришли за иранскими энергоресурсами. Грабёж независимого государства Иран «среди бела дня», по-другому и не скажешь. Как не парадоксально, евреи Израиля и США объединились окончательно, однозначно причислили себя к главным грабителям современной мировой истории.

С.С. А как же компартия Китая?

С.А. Здесь китайская коммунистическая идеология не что иное, как ширма, и, пусть успокоятся коммунисты Российской Федерации, рассказывая о китайском экономическом чуде. Это чудо создали американцы своими заводами без участия денег потомков тех самых еврейских банкиров 1910 года. Нет никакого независимого Китая. У Китая нет суверенитета!

С.С. Выходит так, что с экранов телевизоров наши политологи вещают о Китае всякую чушь? Мало читали? Не понимают, что такое синтез?

С.А. В чём-то Вы и правы, не буду конкретизировать. Сегодня нельзя сказать, как в 1945 году, что китаец и русский братья навеки. В наши дни Россия нужна как поставщик дешёвых энергоресурсов для американских заводов на территории Китая, пока существуют разногласия между американцами номер один и американцами номер два. Если из Китая уйдут американские собственники, развитие Китая остановится. Потому Трамп и собирается посетить Китай, чтобы встретиться с теми самыми американскими собственниками, встреча с руководством Китая обычная формальность. Ещё важно заметить, в Китае делается всё, чтобы не появилась «пятая колонна».

С.С. Получается, китайцы взяли на вооружение сталинский метод работы с евреями? Телевидение, средства массовой информации, государственные органы управления, армия и флот. А почему Иран?

С.А. Условно говоря, эти самые американцы номер два, что на китайской территории, в пику США придумали два торговых пути, первый из Китая в Европу по горизонтали, южный, через Афганистан, Иран, Ирак, Сирию, а второй, вертикальный, север-юг, от Санкт-Петербурга, через Азербайджан, Иран, Индию в Китай, без участия потомков еврейских банкиров 1910 года, без самих США. Но, самое главное, без участия американского доллара. И что мы видим? Афганистан, Ирак, Сирия, в полной разрухе, американцы номер один их разбомбили, да и Европа «на ладан дышит». Теперь напали на Иран, пересечение торговых путей. Они уничтожают возможность создания таких торговых путей, иначе США потерпят неминуемый крах. Для США «война, что мать родна».

С.С. Получается, во всём опять виноваты евреи?

С.А. Следуя химии, конкретно, Таблице растворимости солей, кислот и оснований в воде, евреи удачно растворились в мировом противоречивом сообществе, а не выпали в осадок, и не превратились в газы. Евреи работают, как пчёлы, на себя и для себя. Только русские отдают последнее ради сохранения дружбы. Евреи на такой поступок не способны, в силу своих исторических особенностей, чужое заберут, своё никогда не отдадут.

С.С. И что будет дальше? Война в Иране? Почему США и Израиль так резко отказались от массированных воздушных налётов на Иран?

С.А. России самое время испытать зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500 на чужой территории. Удобный вариант для боевого применения.

С.С. Сергей Алексеевич, большое спасибо за своеобразный интересный образовательный синтез!

2 мая 2026 года.

Информационный портал «Хабаровские новости».