S7 Airlines продолжает развивать маршрутную сеть на Дальнем Востоке, создавая для пассажиров больше возможностей для удобных и быстрых перелетов с минимальным временем в пути. Так, с началом зимнего сезона 2026/2027 авиакомпания запустит из Хабаровска сразу шесть новых направлений: пять внутренних и одно международное — в Пекин. Внутренние рейсы свяжут Хабаровск с городами Дальнего Востока и Сибири — Владивостоком, Иркутском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Якутском, а также увеличится частота на маршруте в Новосибирск.

Рейсы во Владивосток будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. В Иркутск самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям, с вылетом в 06:55 по местному времени. На правлении Хабаровск — Южно-Сахалинск по вторникам, четвергам и воскресеньям будет доступно по два рейса в каждый из дней. Вылеты запланированы утром в 05:10 и вечером в 18:30.

Маршруты в Магадан и Якутск будут выполняться с частотой два рейса в неделю — по четвергам и воскресеньям. Рейс в Магадан отправится в 10:15, в Якутск — в 23:25 с прилетом на следующий день. На направлении Хабаровск — Новосибирск программа вырастет с семи до десяти рейсов в неделю — добавятся вылеты по понедельникам, средам и пятницам.

Помимо внутренних маршрутов, S7 Airlines откроет рейсы из Хабаровска в Пекин (аэропорт Дасин) — два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям, с вылетом в 00:30 и 01:20 соответственно.