В Хабаровском крае завершился краевой весенний субботник. Мероприятие охватило все муниципальные образования региона. На уборку вышли более 100 тысяч жителей, в том числе представители власти и волонтеры.

— В этом году участники провели санитарную очистку более 9 тысяч дворовых территорий, благоустроили 212 детских спортивных площадок, произвели ямочный ремонт на 192 кв. м улиц. Также ликвидировали 149 несанкционированных свалок. Кроме того, высадили 112 саженцев деревьев. В муниципальных районах края привлечено достаточное количество участников, запланированные работы выполнены, – рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Субботник прошел волной по всему региону: 25 апреля к нему присоединились Хабаровск, районы им. Лазо, Хабаровский, Ванинский, Амурский, Вяземский, Бикинский и Охотский округа. В остальных муниципалитетах в связи с неблагоприятными погодными условиями наводили порядок с 28 апреля по 8 мая.

Кроме того, в местах проведения субботника жители края могли поучаствовать во Всероссийском голосовании за выбор общественных пространств, которые благоустроят в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом им помогали волонтеры.

Отметим, что в 2026 году на голосование вынесено 203 территорий из 52 населенных пунктах Хабаровского края. Ознакомиться с перечнем общественных пространств, а также оставить за них свой голос можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня 2026 года.