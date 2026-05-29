В Хабаровске стартовало заселение 146 квартир по программе «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ», оператором которой выступает ДОМ.РФ. В общей сложности нанимателям передано 3,9 тыс. квартир в 9 регионах. Об этом во время своего визита в регион сообщил заместитель председателя Правительства России — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Арендные квартиры в ЖК «Живописный сад» на ул. Виталия Бубенина — пятый в регионе и четвёртый в краевом центре проект, реализованный в рамках президентской программы. Всего в данном жилом комплексе планируется ввести в строй 493 арендных квартиры. Из них 290 уже переданы арендаторам. Участок под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) был передан застройщику на торгах ДОМ.РФ. Строительство ведётся с применением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ.

– Федеральная программа по созданию доступного арендного жилья востребована в регионах. В первую очередь она направлена на привлечение и закрепление на этих территориях врачей, учителей и других работников востребованных специальностей. Такие квартиры в девяти дальневосточных регионах уже получили 3,9 тыс. человек, — сказал Юрий Трутнев.

Благодаря субсидированию из федерального и регионального бюджетов ежемесячная арендная ставка за самую маленькую квартиру в доме площадью около 25 кв. м составит около 5,8 тыс. рублей, за самую большую (около 81 кв. м) — 18,9 тыс. рублей.

– Сочетание финансовых инструментов ДОМ.РФ и государственных мер поддержки, которое применяется в большинстве арендных проектов на Дальнем Востоке, даёт мультипликативный эффект. В регионах появляются современные кварталы с комфортной городской средой, новые рабочие места, а самое главное — создаются условия для работы и жизни квалифицированных специалистов и их семей. На сегодняшний день мы уже профинансировали строительство почти 11,5 тыс. арендных квартир, программа расширена на арктические территории, — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Категории граждан для заселения определены властями региона. Среди них молодые специалисты, студенты, представители востребованных профессий. Всего по программе в регионе будет построено и передано в аренду почти 2 600 квартир, 745 из которых уже заселены.

– Наш край — второй на Дальнем Востоке по количеству квартир в рамках программы. Такой формат очень востребован среди молодых специалистов, работников ОПК и социальной сферы, поэтому строительство арендных домов продолжается ускоренными темпами, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

ДОМ.РФ является оператором программы строительства доступного арендного жилья в регионах ДФО и Арктике, реализуемой по инициативе Президента России. На эти цели Правительство РФ выделило 87 млрд рублей. Ежемесячная ставка аренды благодаря особым условиям финансирования и субсидированию из федерального и региональных бюджетов составляет около 1/4 от среднерыночного уровня. Жильё предоставляется в новых микрорайонах с хорошей транспортной доступностью, все квартиры с качественной современной отделкой, обеспечены новой мебелью и бытовой техникой.