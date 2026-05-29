Качество капитального ремонта проверили в четырех домах Хабаровска. По трём из них отремонтирована кровля, по одному – фасад. Обследование провели представители главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, общественного совета при ведомстве, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и управляющих организаций. Комиссия отметила высокий уровень исполнения строительно-монтажных работ по объектам.

Так, в домах № 7 по улице Краснореченской и № 66 по улице Союзной частично заменили стропильные системы и полностью кровельное покрытие, отремонтировали системы вентиляции на чердаках и кровле, а также водосточные системы. Также в доме № 6 по улице Королева сделано переустройство крыши с плоской на скатную.

В настоящее время ремонтируют фасад дома № 40 по улице Краснореченской: уже произведена замена межпанельных швов, окрашен фасад, отремонтированы отмостки и водосточная система. Полностью завершить работы планируется до конца лета.

Особого внимания заслуживает история дома № 7 по улице Краснореченской. Как рассказала главный инженер управляющей компании Влада Руденко, дому порядка 60 лет, и его крыша давно требовала серьёзного вмешательства.

— В 2019 году мы предложили собственникам поучаствовать в программе капитального ремонта, объяснив, что силами текущего ремонта и содержания проблему такой древней крыши не решить. Жители поддержали идею единогласно. Взносы на капремонт они начали платить с 2014 года – с самого начала работы краевой программы, так что на счёте дома уже накопилась определённая сумма. Однако Фонд капремонта посчитал, что этих средств недостаточно. В этом году провели повторное собрание собственников и приняли решение немного увеличить взносы. Люди, отнеслись с полным пониманием, потому что вопрос действительно важный. И вот результат: уже в этом году дом получил новую красивую крышу, – отметила представитель управляющей компании.

Александр Булдаков, член общественного совета при главном управлении, отметил, высокий уровень капремонта в проверенных домах. Также он добавил, что комфорт жителей начинается с них самих. Именно собственники на общем собрании решают, когда их дом войдёт в программу капремонта и какие работы первостепенные. Очерёдность зависит от того, как быстро подана заявка в краевой Фонд капремонта.

В главном управлении рассказали, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в регионе набирает устойчивые темпы. В 2025 году строительно-монтажные работы по капремонту проведены в 267 многоквартирных домах края, из них 130 домов – в краевой столице. В 2026 году в регионе запланировано проведение строительно-монтажных работ в 85 МКД и разработка проектно-сметной документации в 141 доме. В этом году подрядчики займутся ремонтом лифтов, кровель, фасадов и инженерных систем – самыми востребованными и социально значимыми видами работ.

— Гарантийный срок на работы по капитальному ремонту составляет пять лет. При обнаружении неисправности выполненных работ жильцам необходимо в первую очередь обращаться в управляющую организацию и к Региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов. Если такие обращения не приводят к положительному результату, жильцы могут обратиться в главное управление для контроля действий Регионального оператора, – отметил начальник отдела контроля содержания общего имущества многоквартирных домов и надзора в сфере капитального ремонта главного управления госконтроля правительства края Антон Борзецов.

Главное управление напоминает, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится по решению общего собрания собственников. Основным критерием определения очередности капитального ремонта является срок предоставления решения общего собрания собственников. Все дома, предусмотренные региональной адресной программой, ремонтируются на равных условиях, без каких-либо преимуществ, а очерёдность формируется по дате поступления решения. Для начала процедуры по капитальному ремонту многоквартирного дома необходимо обратиться в управляющую организацию либо к Региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае.